Atlético-MG encerra preparação para enfrentar o Palmeiras no Brasileirão

O Atlético-MG realizou na manhã deste sábado o último treino antes de enfrentar o Palmeiras, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo está marcado para acontecer neste domingo, às 17h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

O elenco atleticano se apresentou para finalizar os trabalhos no CT Joaquim Grava, em São Paulo, depois da vitória por 1 a 0 fora de casa diante do Atlético Bucaramanga, pelo jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana.

?? No CT Joaquim Grava, encerramos a preparação para o desafio de amanhã! Pra cima, Galo! ? pic.twitter.com/G0wF8qGilr ? Atlético (@Atletico) July 19, 2025

Sob o comando do técnico Cuca, os jogadores intensificaram os trabalhos técnicos, táticos e terminaram com uma sequência de finalizações ao gol e de jogadas com bola parada.

Para o duelo deste domingo, o Atlético-MG contará com a volta do atacante Júnior Santos, que não viajou à Colômbia e ficou fora da última partida devido a uma forte gripe. Em contrapartida, Tomás Cuello, Mateus Iseppe, Patrick, Cadu e Caio Maia seguem em tratamento das respectivas lesões e são desfalques confirmados.

Em oitavo lugar do Brasileirão, com 20 pontos, o Galo vem de uma derrota para o Bahia, por 2 a 1, no jogo que marcou o retorno dos clubes ao calendário do futebol brasileiro, depois da pausa para o Mundial de Clubes.