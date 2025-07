Ana Marcela Cunha fica fora da final dos 3km sprint no Mundial de Cingapura

Dona da maior coleção de medalhas em provas de águas abertas em Mundiais de Esportes Aquáticos, a brasileira Ana Marcela Cunha permanece sem subir ao pódio na edição de Cingapura. Ela e Viviane Jungblunt pararam nas semifinais da prova dos 3km sprint. Ana Marcela terá uma nova chance neste sábado no revezamento misto.

O que aconteceu

Os 3km sprint foram disputado pela primeira vez em um Mundial e foram vencidos pela japonesa Ichika Kajimoto. A italiana Ginevra Tadeucci (prata), a australiana Moesha Johnson e a húngara Bettina Fabian, dividindo o bronze, completaram o pódio.

A prova acontece em três etapas. São duas baterias de 1.500m, passando para a semifinal as 10 melhores de cada. A semifinal é uma série de 1.000 metros, com as 10 primeiras assegurando vaga na decisão, que consiste de um sprint final de 500m.

As brasileiras participaram da mesma bateria, a primeira, e avançaram com o sétimo (Ana Marcela) e oitavo tempo, respectivamente. Na semifinal, as brasileiras vinham entre as 10 primeiras nas parciais, mas foram superadas no final e ficaram de fora da disputa por medalhas.

"Eu sabia que hoje ia ser difícil, depois de tudo o que aconteceu ontem", afirmou campeã olímpica nos Jogos de Tóquio, em 2021, ao Sportv. Ela sofreu um corte no braço direito durante a prova dos 5km em Cingapura, na qual terminou na oitava colocação.

Entre os homens, os brasileiros Matheus Melecchi e Luiz Felipe Loureiro foram eliminados logo no primeiro bloco de 1500m. Na final, o alemão Florian Wellbrock repetiu o ouro dos 10km e dos 5km. O húngaro David Betlehem ficou com a prata, e o francês Marc-Antoine Olivier terminou com o bronze.