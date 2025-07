América-MG x Chapecoense: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Série B

O América-MG terá pela frente a Chapecoense, neste domingo, pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto será às 18h30 (de Brasília), na Arena Independência, em Belo Horizonte.

Onde assistir

A partida vai ter transmissão pelo Disney+ (streaming).

Sextou! ???? Comprometimento, intensidade e concentração! ?? Domingo é dia de Coelhão pelo Brasileiro, na @ArenaIndepa! ?????? ? Mourão Panda / América#PraCimaDelesCoelho pic.twitter.com/BUOACnCf5d ? América FC (@AmericaFC1912) July 18, 2025

Como chegam as equipes?

Os donos da casa tentam acabar com a sequência de maus resultados. O América-MG perdeu seus últimos dois jogos pela cométição e ocupa 13ª posição, com 23 pontos.

Por outro lado, a Chapecoense segue na briga pelo grupo de acesso. Na 7ª colocação, os catarinenses estão com 23 pontos e precisam de um bom resultado.

Ainda neste domingo, Amazonas e Botafogo-SP se enfrentam às 16 horas (de Brasília), em Manaus.

Prováveis escalações

América-MG: Matheus Mendes; Mariano, Ricardo Silva, Lucão e Marlon; Felipe Amaral, Miqueias e Cuan Barros; Fabinho, Miguelito e William Bigode



Técnico: Enderson Moreira

Chapecoense: Léo Vieira; Victor Caetano, Eduardo Doma e Bruno Leonardo; Maílton, Rafael Carvalheira, Jorge Jimenéz, Giovanni Augusto e Walter Clar; Marcinho e Neto Pessoa



Técnico: Gilmar Dal Pozzo

Arbitragem

Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA) é o árbitro da partida, com Marcio Gleidson Correia Dias (PA) e Acácio Menezes Leão (PA) como assistentes. Douglas Marques das Flores (SP) fica no comando do VAR.