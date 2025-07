'Amasso' e 'jogo do ano': Comentaristas avaliam vitória do SPFC no clássico

No Fim de Papo, Walter Casagrande Jr. e Renan Teixeira exaltaram a postura do São Paulo na vitória sobre o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro.

A equipe tricolor venceu por 2 a 0, com dois gols de Luciano, e chegou a 16 pontos, quatro acima da zona de rebaixamento. Agora, o São Paulo é o 13º. O Corinthians, com 19 pontos, é o 10º.

Renan: Wendell foi surpresa no São Paulo

Um jogo que o São Paulo não tinha jogado no ano ainda: eficiente, pressionando o tempo todo, quando tinha a bola, fazendo triangulações. Surpresa do Wendell, que entrou por acaso e jogou muito bem, e o Luciano espetacular. [...] E a surpresa negativa do Corinthians, totalmente apático, burocrático, coletivamente descoordenado.

Renan Teixeira

Casão: Diferença de disposição assusta

O que assusta é a diferença enorme, gigantesca de intensidade de jogo, de disposição dos jogadores, entrega. O São Paulo ganhou todas as divididas. [...] O Corinthians entrou para um clássico, depois de uma derrota e uma vitória contra o Ceará, como se fosse um jogo qualquer - na questão do foco mesmo. [...] 'São Paulo amassou', 'Corinthians não viu a cor da bola'. Qualquer texto com esses títulos vão ser coerentes com o jogo.

Walter Casagrande Jr.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao Fim de Papo na íntegra