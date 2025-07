Yago Dora perde na final da etapa de Jeffreys Bay, mas avança à WSL Finals

Jeffreys Bay, África do Sul

Líder do ranking do Circuito Mundial de Surfe, Yago Dora foi superado na final da etapa de Jeffreys Bay nesta sexta-feira. O brasileiro foi derrotado por Connor O'Leary, australiano naturalizado japonês, pelo apertado placar de 15,67 a 14,23. O vencedor da etapa sul-africana havia eliminado Filipe Toledo na semifinal com uma surpreendente nota 10 na última onda.

Foi a primeira vitória de O'Leary numa etapa do Circuito Mundial. Aos 31 anos, o experiente surfista é filho de mãe japonesa, a campeã de surfe Akemi Karasawa, e pai australiano. O vencedor desta sexta nasceu e cresceu na Austrália, mas decidiu representar o país de sua mãe em 2023, de olho na Olimpíada de Paris-2024.

Apesar da derrota, Dora mostrou que segue como o melhor surfista da temporada. Ele é o número 1 do ranking mundial e agora está garantido na etapa final do ano, a WSL Finals. A classificação veio ao avançar à decisão da etapa sul-africana, nesta sexta.

A disputa que encerrará a temporada 2025 vai reunir os cinco melhores surfistas do ano na briga pelo título, entre 27 de agosto e 4 de setembro, nas Ilhas Fiji. Antes da etapa final, os atletas vão competir nos tubos de Teahupo'o, no Taiti, entre 7 e 16 de agosto.

A decisão em J-Bay contou com a liderança de Connor O'Leary desde o início. Confiante após eliminar Filipinho, o australiano se mostrou mais à vontade com as direitas da tradicional praia africana e, mesmo sem brilhar, foi superior ao brasileiro durante a maior parte da bateria.

Na semifinal, O'Leary surpreendeu ao despachar Filipinho após estar atrás no placar durante quase toda a disputa. Quando a bateria parecia resolvida, com o brasileiro já fora de combate, o australiano descolou uma bela onda, que lhe rendeu a única nota 10 da etapa, buscando uma grande virada na briga pela vaga na final (16,33 a 14,83). Na outra semi, Yago eliminou o americano Griffin Colapinto por 16,76 a 16,33.

Pelas quartas de final, Dora havia superado o italiano Leonardo Fioravanti por 13,54 a 12,83. Filipinho vencera o francês Marco Mignot por 15,34 a 12,23. Colapinto, por sua vez, despachara o japonês Kanoa Igarashi (15,03 a 14,13), enquanto O'Leary avançara sobre o australiano Ethan Ewing (16,37 a 16,07).