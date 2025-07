Talismã pode ser surpresa no ataque do Flamengo no clássico com Fluminense

O jovem Wallace Yan pode ser uma carta na manga do técnico Filipe Luís no ataque do Flamengo para o clássico do próximo domingo, diante do Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro. Como Bruno Henrique cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo, a promessa da Gávea tem chance de compor o sistema ofensivo no Maracanã.

O atacante de 20 anos ganhou ainda mais espaço após sua performance no Mundial de Clubes. Ele marcou dois gols na competição (sendo um deles contra o Chelsea, na fase de grupos), e voltou a balançar a rede ao selar a vitória de 2 a 0 sobre o São Paulo, na retomada do Brasileirão.

Na disputa entre os atacantes, ele passou à frente de Juninho e tem mostrado serviço quando entra no decorrer dos jogos. Uma outra opção seria escalar Gonzalo Plata como referência na área e formar o ataque com Luiz Araújo pela direita e Everton Cebolinha pelo lado esquerdo.

O centroavante Pedro, pivô de uma crise de relacionamento com o técnico Filipe Luis pelo seu baixo rendimento nos treinos, pode voltar a ser relacionado para o duelo com o rival carioca. No entanto, é pouco provável que ele seja titular. O treinador rubro-negro define o time que vai a campo no treinamento de amanhã, no Ninho do Urubu.

Com a derrota no meio de semana para o Santos, o Flamengo perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro. O clube da Gávea aparece em segundo lugar com 27 pontos, enquanto o Cruzeiro, que tem uma partida a mais, contabiliza 30.