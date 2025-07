Volta Redonda x Athletico-PR: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Série B

Neste sábado, pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Volta Redonda recebe o Athletico-PR às 20h30 (de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). O duelo terá transmissão da ESPN e do Disney+.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Volta Redonda FC (@voltacofc)

Volta Redonda - 15 pontos em 16 jogos - 19º lugar



Athletico-PR - 23 pontos em 16 jogos - 8º lugar

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Volta Redonda: Jean Drosny; Jhonny, Gabriel Pinheiro, Gabriel Bahia, Sanchez; Pierre, Raí, Henrique Silva; Léo Ceará, Lucas Tocantins e Ítalo



Técnico: Rogério Correa

Athletico-PR: Mycael; Kauã Moraes, Belezi, Léo, Esquivel; Felipinho, Raul, Patrick; Zapelli, Luiz Fernando e Alan Kardec



Técnico: Odair Hellman

ARBITRAGEM

A partida será apitada por Fabiano Monteiro dos Santos, com os assistentes Luiz Alberto Andrini Nogueira e Rafael Tadeu Alves de Souza. O VAR será conduzido por Adriano de Assis Miranda.