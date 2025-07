Vitória anuncia Romarinho, autor de golaço pelo Corinthians na Libertadores

O Vitória confirmou nesta sexta-feira a contratação de Romarinho para reforçar o plantel do clube. O atacante rescindiu seu contrato com o Al-Rayyan, do Catar, e chega sem custos ao Rubro-Negro com um contrato até julho de 2026.

O jogador já estava na capital baiana há dias para realizar exames médicos e definir os últimos detalhes do contrato antes da assinatura.

Seja bem-vindo ao Leão, Romarinho! O atacante de 34 anos é o novo contratado do Vitória e chega para reforçar o elenco Rubro-Negro em 2025! ???#PegaLeão #PorNossaHistória pic.twitter.com/Jd0hsvYTIF ? EC Vitória (@ECVitoria) July 18, 2025

Com 34 anos, o atleta é um velho conhecido da torcida do Corinthians. Romarinho foi o responsável pelo gol do Timão na partida de ida da final da Libertadores de 2012, contra o Boca Juniors, em La Bombonera. Na ocasião, o atacante marcou de cavadinha e garantiu um empate em 1 a 1 no primeiro jogo da decisão do torneio, que seria campeão posteriormente.

Em 2014, Romarinho deixou o Brasil rumo ao mundo árabe, onde atuou até este ano. Neste período, o experiente atleta defendeu as cores do Al-Jaish e Al-Rayyan, do Catar, Al-Jazira, dos Emirados Árabes, e Al-Ittihad e Neom, da Arábia Saudita.

Por estes clubes, disputou 390 jogos e anotou 193 gols e 41 assistências. Em 2017, pelo Al-Jazira, o atacante foi às redes em um duelo contra o Real Madrid, pelas semifinais do Mundial de Clubes.

Apesar do anúncio, Romarinho ainda não está liberado para estrear pelo clube. O atleta deve ser regularizado no BID até às 19h (de Brasília) desta sexta-feira para entrar em campo já neste fim de semana.

Pela 15ª rodada do Brasileirão, o Vitória irá enfrentar o Bragantino no Barradão, às 16h deste domingo.