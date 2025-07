Vitória ameniza pressão e dá respiro ao Corinthians antes de sequência complicada

O Corinthians venceu o Ceará na última quarta-feira, na Arena Castelão, e ganhou um respiro antes da sequência complicada que terá pela frente pelo Campeonato Brasileiro e pela Copa do Brasil. O resultado, ainda, ameniza a pressão que a equipe vinha sofrendo.

No último domingo, após a derrota para o Red Bull Bragantino, em plena Neo Química Arena, os jogadores ouviram vaias a protestos da torcida nas arquibancadas. Além disso, nesta semana, elenco, comissão técnica e diretoria foram cobrados por torcedores uniformizados no CT Dr. Joaquim Grava.

Com a vitória de 1 a 0 na capital cearense, Dorival Júnior ganha um pouco mais de paz para trabalhar, pelo menos até o próximo compromisso.

O Corinthians tem pela frente nada mais nada menos do que um clássico contra o São Paulo. O Majestoso, válido pela 15ª rodada do Brasileirão, está marcado para este sábado, às 21h (de Brasília), no Morumbis.

Na sequência, na próxima quarta-feira, o Timão recebe o Cruzeiro, que está no alto da tabela da Série A, em Itaquera. Três dias depois, a equipe alvinegra visita o Botafogo, no Nilton Santos.

No dia 30, o time do Parque São Jorge encerra um mês com um clássico contra o seu arquirrival, o Palmeiras. O Derby é válido pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil e será disputado na Neo Química Arena. Já a volta será no Allianz Parque, em 7 de agosto.

Até lá, Dorival terá algum tempo para fazer ajustes na equipe e, possivelmente, recuperar lesionados. O foco principal está no atacante Yuri Alberto, em transição física após sofrer uma fratura na coluna. A expectativa é que ele volte a ficar à disposição antes do fim de julho.