Vasco x Grêmio: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Brasileirão

O Vasco da Gama volta a campo na tarde deste sábado para enfrentar o Grêmio, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será realizado no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro, a partir das 17h30 (de Brasília).

Onde assistir: a partida será transmitida pela plataforma Amazon Prime Video (Streaming).

As duas equipes vivem momentos delicados na temporada, ambas vindo de derrotas consecutivas no Brasileirão e na Copa Sul-Americana. Na primeira partida após a parada para o Mundial de Clubes da Fifa, o Vasco foi superado pelo Botafogo por 2 a 0, no último sábado. Em seguida, o time comandado por Fernando Diniz sofreu uma goleada por 4 a 0 diante do Independiente del Valle, em Quito, no jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana.

Diante desses reveses, Diniz pode promover mudanças na equipe para o confronto contra o Grêmio. Com a defesa mais vazada da Série A, o zagueiro João Victor e o lateral Lucas Piton são dois possíveis candidatos a deixar o time titular. No meio-campo, após ficar fora da partida em Quito, Philippe Coutinho é dúvida para este sábado. GB corre por fora e larga na frente pela vaga do camisa 11.

A situação do Grêmio também preocupa. No retorno ao Brasileirão, a equipe comandada por Mano Menezes foi derrotada por 4 a 1 pelo Cruzeiro, no Mineirão. Já nos playoffs da Sul-Americana, perdeu por 2 a 0 para o Alianza Lima.

Em busca de soluções após os resultados negativos, Mano Menezes estuda mudanças táticas e pode trocar o esquema 4-3-3 por um 4-4-2.

"Vamos ter que encontrar soluções ou armar a equipe também um pouco diferente nesse momento, com duas linhas de quatro e dois atacantes mais centrais", afirmou o treinador.

Com 16 pontos somados em 13 jogos, o Grêmio ocupa a 16ª posição na tabela do Brasileirão, três lugares acima do Vasco, que tem 13 pontos.

FICHA TÉCNICA



VASCO-RJ X GRÊMIO-RS

Local: Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Sábado, 19 de Julho de 2025



Hora: 17h30 (de Brasília)



Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)



Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)



VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

VASCO: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor (Luiz Gustavo), Lucas Freitas e Lucas Piton (Leandrinho); Hugo Moura, Tchê Tchê e Coutinho (GB); Rayan, Nuno Moreira e Pablo Vegetti



Técnico: Fernando Diniz

GRÊMIO: Tiago Volpi, Igor Serrote, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Villasanti, Dodi, Edenílson e Alysson, Aravena e André (Amuzu)



Técnico: Mano Menezes