UFC encaminha Luana Dread vs Michelle Montague para setembro, na Austrália

Mesmo em boa fase, embalada por três vitórias consecutivas, Luana Carolina não compete profissionalmente há cerca de um ano. Mas isso está prestes a mudar, já que a brasileira já sabe os detalhes de seu próximo desafio no octógono mais famoso do mundo. 'Dread', como é conhecida, volta à ação contra a estreante Michelle Montague no card do UFC Perth, na Austrália, programado para o dia 27 de setembro.

A informação sobre o confronto foi dada em primeira mão pela equipe de reportagem da Ag Fight, em contato com fontes próximas à situação. Apesar de ainda não terem oficializado a disputa com a assinatura do contrato, tanto Luana Dread quanto Michelle Montague entraram em um acordo verbal de se enfrentarem na data e local sugeridos pelo UFC.

Adversária perigosa

O retorno de Luana ao Ultimate promete ser um desafio e tanto. Afinal de contas, a brasileira medirá forças contra uma oponente invicta no MMA profissional, com um cartel de 6-0. Além disso, Montague, ex-atleta da PFL, é uma especialista no grappling e simplesmente finalizou todas suas rivais até aqui. Curiosamente, todas as vitórias vieram com um ataque de solo da mesma posição: o mata-leão.

Sendo assim, com uma adversária especialista no setor e com 100% de taxa de letalidade, Luana Dread entra em ação para ampliar a boa fase, conquistar uma possível quarta vitória e vislumbrar uma vaga no ranking do UFC. Para isso, entretanto, a brasileira terá que se tornar a primeira mulher a superar a neozelandesa no MMA profissional, que provavelmente ainda contará com o apoio do público australiano em Perth.

