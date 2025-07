Tapia é anunciado e faz São Paulo ter no elenco número limite de estrangeiros no Brasileirão

O São Paulo confirmou a contratação do atacante Gonzalo Tapia, de 23 anos, que estava no River Plate, da Argentina. O jogador chega por empréstimo até 30 de junho de 2026 com opção de compra.

Ele é uma das revelações do futebol chileno nos últimos anos, com passagem por seleções de base e já chamado para o time principal, que vive má fase nas Eliminatórias da Copa.

O atacante estava no River Plate desde o começo do ano, mas entrou em apenas sete partidas. Ele chegou como uma promessa após cinco temporadas na Universidad Católica, do Chile.

O São Paulo vive uma temporada de corte de gastos e prioriza negócios sem custos ou empréstimos. Além de Tapia, é o caso do lateral-esquerdo Enzo Díaz, que também pertence ao River Plate.

"Estou muito feliz e emocionado. Quando me procuraram para vir para cá, não tive dúvida. A verdade é que tinha muita vontade. O São Paulo é o maior do Brasil e vou sempre me doar ao máximo pelo clube", disse Tapia.

Em cinco temporadas pela Universidad Católica, o atacante disputou 117 jogos e participou diretamente de 31 gols (22 gols e deu nove assistências). No currículo, Tapia também soma o Campeonato Chileno de 2021 e um bicampeonato da Supercopa do Chile (2020 e 2021).

Em 2024, o atleta viveu a sua melhor temporada na carreira: em 33 duelos pela Universidad Católica, Tapia marcou 11 gols e deu quatro assistências. Também no ano passado, o atacante estreou na equipe principal do Chile durante as Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA. Ele atuou contra Bolívia, Brasil e Colômbia.

Tapia será o oitavo chileno na história do São Paulo. Coincidentemente, ele já enfrentou o novo clube, em 2022,pela Copa Sul-Americana. Os são-paulinos venceram os dois confrontos nas oitavas de final por 4 a 1 e 4 a 2. A equipe paulista acabou como vice-campeã do torneio.

SÃO PAULO CHEGA AO LIMITE DE ESTRANGEIROS NO BRASILEIRÃO

A chegada do chileno deixa o elenco tricolor no limite de jogadores estrangeiros que podem ser relacionados para uma mesma partida em competições nacionais. Desde 2024, a CBF permite nove atletas de fora do Brasil entre a relação de jogadores de um jogo.

Atualmente, além de Tapia, os estrangeiros do São Paulo são o equatoriano Arboleda, o português Cédric, os argentinos Calleri, Enzo Diaz, Dinenno e Alan Franco, o paraguaio Bobadilla e o venezuelano Ferraresi. O técnico Hernán Crespo é da Argentina.

A situação não chega a ser preocupante porque Calleri está fora da temporada. O camisa 9 se recupera de uma cirurgia para correção de uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho.