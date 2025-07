Surfe: Yago Dora vira no fim, avança à semi e garante liderança do Mundial

Yago Dora está nas semifinais em J-Bay — e, mais importante, está matematicamente garantido como o número 1 do mundo na reta final da temporada.

Em uma bateria dramática nesta sexta-feira, o brasileiro virou nos minutos finais sobre o italiano Leonardo Fioravanti e assegurou a liderança do ranking antes mesmo da última etapa da temporada regular, em Teahupoo, no Taiti.

O que aconteceu

As ondas cresceram ao longo do dia, com séries chegando a dois metros e meio em Jeffreys Bay, e Yago encontrou dificuldades no início da disputa.

Com duas quedas em suas primeiras tentativas e notas abaixo dos quatro pontos, o catarinense viu Fioravanti assumir o controle com boas manobras e até um tubo discreto no inside. A pressão era grande.

Faltando menos de três minutos para o fim da bateria, Yago ainda precisava de uma nota acima dos 6.9 para virar o placar. E ela veio numa direita que parecia promissora, mas que só abriu mesmo nas seções finais.

Ele encaixou três manobras potentes, com destaque para a última batida, decisiva para arrancar 7.67 dos juízes e assumir a liderança.

Liderança

A vitória coloca Yago entre os quatro semifinalistas da etapa sul-africana, repetindo sua melhor campanha em J-Bay, alcançada em 2022.

Mas o feito tem um peso ainda maior: com o resultado, ele garante o topo do ranking e vai para Teahupoo já com a vaga assegurada como líder, pela primeira vez na carreira.

Ser líder da temporada é fundamental, já que dá ao atleta a vantagem de disputar o WSL Finals apenas contra quem vier do mata-mata entre os demais quatro classificados.

E uma mudança anunciada pela WSL nesta sexta aumenta ainda mais a importância dessa liderança: neste ano, o campeão mundial poderá ser definido já na primeira bateria da decisão.

Se o líder vencer, não haverá necessidade de uma segunda ou terceira disputa — ele será coroado campeão ali mesmo.

Filipe Toledo domina

Tricampeão em Jeffreys Bay, Filipe Toledo mostrou mais uma vez por que se sente em casa nas direitas sul-africanas.

Contra o estreante Marco Mignot, o brasileiro foi dominante do início ao fim da bateria. Somou as duas melhores notas do confronto, incluindo um 8,67 após um clássico tubo de J-Bay, e venceu por 15,34 a 12,23, garantindo sua vaga na semifinal.