"Supresa" na escalação do Palmeiras, Veiga corresponde e participa de 1º gol no Brasileiro

Após semanas de oscilações e perda de espaço entre os titulares, Raphael Veiga foi a "surpresa" da escalação do Palmeiras no empate por 1 a 1 com o Mirassol, na noite desta quarta-feira, no Allianz Parque. E o camisa 23 aproveitou bem a oportunidade: foi dele a assistência para o gol de Facundo Torres ? sua primeira participação direta em gol nesta edição do Campeonato Brasileiro.

Segundo o Sofascore, em 66 minutos em campo, Veiga deu três passes decisivos, acertou 21 de 22 passes (95% de precisão), acertou os dois lançamentos que tentou e ainda sofreu três faltas. No lance do gol, o meia demonstrou recurso e inteligência: após cruzamento de Ríos desviado pela defesa, Veiga ajeitou de calcanhar para Facundo Torres, que finalizou para abrir o placar.

Além da assistência, a oitava dele na temporada ? o que o deixa isolado como principal garçom do time em 2025 ?, o jogador também venceu quatro dos cinco duelos no chão e teve presença ativa no campo ofensivo. A performance animadora chega justamente em meio a uma tentativa de retomar o protagonismo na equipe de Abel Ferreira.

#Brasileirão ?? Raphael Veiga teve a maior Nota em Palmeiras 1-1 Mirassol! ? 66 mins jogados

?? 1 assistências

? 3 passes decisivos (!)

?21/22 passes certos (95%!)

?? 2/2 passes longos certos (100%!)

? 4/5 duelos ganhos pelo chão (!)

? 3 faltas sofridas

? Nota Sofascore... pic.twitter.com/f2HGdEo6xB ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) July 17, 2025

Veiga chegou a ser titular durante o Mundial de Clubes, mas teve atuações discretas e chegou a perder espaço para Mauricio, concorrente direto pela posição. A má fase o levou até mesmo ao banco em algumas partidas recentes, enquanto Abel testava alternativas no meio-campo, como Estêvão mais recuado.

A atuação contra o Mirassol, no entanto, pode representar um ponto de virada. Com 25 jogos na temporada, três gols e agora oito assistências, Veiga busca recuperar o status de peça-chave no meio-campo palmeirense ? posição que ocupou por várias temporadas e que o tornou um dos pilares do time desde a chegada de Abel.

Com o resultado, o Palmeiras chegou a 23 pontos e segue na quinta colocação do Brasileirão. O time volta a campo no próximo domingo (20), às 17h30 (de Brasília), novamente no Allianz Parque, contra o Atlético-MG.