Sport anuncia contratação do zagueiro Ramon

O Sport anunciou, nesta sexta-feira, a contratação do zagueiro Ramon, de 30 anos. O defensor assinou contrato com o clube até 2026, após rescindir com o Ceará. Pelo Vozão, ele disputou 36 partidas e marcou três gols.

O Leão adquiriu 60% dos direitos econômicos do atleta, enquanto os 40% restantes permanecem com o Atlético-GO.

Ao longo da carreira, além do clube goiano e do Ceará, Ramon também defendeu Cruzeiro, Vitória, Bahia de Feira e o Maccabi Tel Aviv, de Israel.

O zagueiro esteve no CT José de Andrade Médicis na tarde desta quinta-feira, onde passou por exames médicos e foi submetido a avaliações físicas conduzidas pelo departamento médico do clube.

Com a chegada de Ramon, o Sport chega ao seu sétimo reforço nesta janela de transferências. Antes dele, já haviam sido anunciados o goleiro Gabriel Vasconcelos, o lateral esquerdo Kévyson, o volante Pedro Augusto e os atacantes Derik Lacerda, Ignacio Ramírez e Matheusinho.