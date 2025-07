Série B tem quatro times em campo preocupados em se distanciar da zona de rebaixamento

A briga por posições e para se distanciar da zona de rebaixamento será a tônica, nesta sexta-feira, dos dois jogos programados pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em Goiânia (GO), o Atlético-GO recebe o Criciúma, enquanto, em Araraquara (SP), a Ferroviária enfrenta o Athletic-MG.

A partir das 19h, o Atlético-GO pega o Criciúma, no Estádio Antônio Accioly. Com 22 pontos, o time goiano ocupa o meio da tabela e quer se distanciar da zona de rebaixamento, voltando a brigar pelo acesso. Os visitantes, com 20, querem respirar mais tranquilos.

Pouco mais tarde, às 21h30, a Ferroviária, que tem os mesmos 18 pontos do Botafogo-SP, primeiro time na zona de rebaixamento, recebe o Athletic-MG, que tem a mesma pontuação, mas está acima no número de vitórias (6 a 5). O time mineiro deixou a zona de queda na última rodada, quando goleou o Avaí por 4 a 0.

No sábado, às 16h, Goiás e Cuiabá batalham no Estádio Hailé Pinheiro. Já às 18h30, Coritiba e Paysandu se enfrentam no Couto Pereira, simultaneamente a Avaí e Vila Nova, na Ressacada. A partir das 20h30, é a vez do Volta Redonda receber o Athletico-PR no Raulino de Oliveira.

A rodada acaba no domingo, quando o Amazonas encara o Botafogo-SP no Estádio Carlos Zamith, a partir das 16h, e o América-MG recebe a Chapecoense, às 18h30, na Arena Independência.