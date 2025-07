Sem distrações! Patrício Pitbull se isola da família durante camp para o UFC 318

A derrota para Yair Rodriguez, em abril deste ano, não só estragou a estreia de Patrício Freire pelo Ultimate, como também o deixou pressionado para vencer seu segundo compromisso pela organização a qualquer custo, principalmente pensando em uma futura disputa de cinturão no peso-pena (66 kg). Por isso, 'Pitbull' decidiu adotar mudanças drásticas em sua preparação para o duelo contra Dan Ige, neste sábado (19), pelo card do UFC 318, em Nova Orleans (EUA).

Em entrevista ao site 'MMA Fighting', Patrício Pitbull contou que resolveu se isolar de sua própria família durante o camp de preparação para o UFC 318. O motivo por trás de tal decisão, de acordo com o lutador potiguar, é a necessidade de deixar possíveis distrações para trás e focar única e exclusivamente no seu próximo desafio no octógono mais famoso do mundo, visto que o combate contra Dan Ige pode ser fundamental para suas pretensões futuras na carreira.

"Eu estava muito disperso. Acho que o camp teve algumas interferências de situações pessoas, então eu resolvi me isolar e deixar tudo para depois. Como se fosse uma pausa na vida social e nos problemas, principalmente. Eu não posso perder, esse é o motivo. Qualquer coisa que me tire do foco, mesmo que seja por alguns minutos, eu decidi deixar para trás. Eu não tenho acesso a parte da minha família. A grande motivação é não poder perder a próxima luta", revelou Patrício.

O tropeço na sua primeira apresentação no octógono do Ultimate parece ter, de fato, contribuído para a drástica mudança promovida pelo veterano. Isso porque, aos 38 anos de idade recém-completados, o ex-campeão peso-pena (66 kg) e peso-leve (70 kg) do Bellator sabe que precisa acelerar o processo e engatar uma sequência de vitórias caso ainda sonhe com uma disputa de título no UFC.

"Não gostaria de ter estreado com uma derrota, infelizmente aconteceu. O que eu posso fazer agora é olhar para frente e dar o próximo passo. Meu próximo passo é exatamente esse, é agora, neste momento, estar focado e fazer o que está nas minhas mãos, me proteger de informações extra camp, digamos assim. Tudo que chega para mim aqui é filtrado", concluiu.

Mais agressividade

Outra mudança prometida pelo atleta potiguar para seu segundo compromisso no Ultimate deve ser vista dentro do cage. Após identificar uma passividade excessiva em sua luta de estreia pela organização, Patrício Pitbull garantiu - à reportagem da Ag Fight - que será mais agressivo diante de Dan Ige neste sábado, no UFC 318.

