Sean Strickland é suspenso por invadir cage e agredir lutador no Tuff-N-Uff

A confusão causada por Sean Strickland ao invadir o cage e agredir o rival de um companheiro de equipe no 'Tuff-N-Uff 145', no último dia 29 de junho, em Las Vegas (EUA), não passou ilesa. A Comissão Atlética de Nevada, órgão responsável por regular os eventos esportivos na região, aplicou uma suspensão preventiva no ex-campeão peso-médio (84 kg) do UFC.

O gancho, noticiado em primeira mão pelo site 'MMA Fighting', ainda que temporário, deve ser estendido na próxima reunião da entidade, marcada para quarta-feira (23). Por enquanto, Strickland está proibido de competir em qualquer evento do UFC no estado de Nevada (EUA). Sua punição final, que deve ser definida em uma data futura, pode incluir uma suspensão mais longa e/ou multa.

Neste momento, o ex-campeão do UFC segue sem novo compromisso no octógono agendado. A última apresentação de Strickland na organização foi em fevereiro deste ano, quando foi novamente derrotado por Dricus du Plessis em uma disputa de título e perdeu a oportunidade de retomar a coroa da divisão até 84 kg do Ultimate.

Relembre o incidente

O incidente ocorreu durante a realização do 'Tuff-N-Uff 145', em junho. Presente no evento para servir como corner de Miles Hunsinger, seu companheiro de time na 'XTreme Couture', Sean Strickland perdeu a cabeça após a derrota do colega para Luis Hernandez, por finalização. Provocado pelo vencedor do combate com palavras e gestos obscenos, o polêmico lutador invadiu o cage - ao lado do também atleta do Ultimate Chris Curtis - e partiu para cima de Hernandez, chegando a agredi-lo com um par de socos antes de ser contido.

