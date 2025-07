São Paulo x Corinthians: veja onde assistir ao clássico pelo Brasileirão

Neste sábado, em clássico válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, São Paulo e Corinthians se enfrentam no Morumbis, a partir das 21h (de Brasília).

Onde assistir: Globo e Premiere transmitirão o duelo.

O São Paulo segue em situação delicada no Campeonato Brasileiro. O Tricolor empatou em 2 a 2 com o Red Bull Bragantino, no Estádio Cícero de Souza Marques, pela 14ª rodada da competição nacional.

Com o resultado, o São Paulo 'se safou' de terminar a rodada na zona de rebaixamento, mas aumentou o jejum e chegou a cinco rodadas sem vencer. Agora, são quatro derrotas e um empate. O Tricolor aparece na 16ª posição, alcançando os 13 pontos - o Vitória, 17º colocado, só empatou com o Botafogo e ficou com 12 pontos.

Do outro lado, o Corinthians vem de um resultado positivo. Isso porque ganhou do Ceará por 1 a 0, na Arena Castelão.

A equipe de Dorival Júnior, assim, voltou a vencer pelo Campeonato Brasileiro depois de quatro rodadas (três empates e uma derrota). Com o triunfo, o Timão ultrapassou a equipe cearense e agora é o nono colocado da tabela, com 19 pontos.