São Paulo x Corinthians: veja informações e prováveis escalações do clássico pelo Brasileirão

A 15ª rodada do Campeonato reserva um clássico paulista. São Paulo e Corinthians medem forças no segundo Majestoso do ano neste sábado. A bola rola partir das 21h (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo (SP).

As duas equipes vivem situações distintas na tabela da Série A. O São Paulo passa por um momento delicado e está próximo da zona de rebaixamento - ocupa a 16ª colocação, com 13 pontos, um a mais que o Vitória, que abre o Z4. Já o Corinthians se vê mais tranquilo e figura em nono lugar, com 19 pontos.

Além da situação desfavorável na tabela de classificação, o São Paulo também vive um jejum de vitórias no Brasileiro. O Tricolor não sabe o que é vencer há cinco rodadas: foram quatro derrotas e um empate nos últimos cinco jogos. Na última quarta-feira, o time são-paulino buscou a igualdade diante do Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista.

O técnico Hernán Crespo ainda não poderá contar com Calleri (cirurgia no joelho esquerdo), Ryan Francisco (ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco do joelho esquerdo) e Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), que continuam entregues ao departamento médico.

Lucas Moura, por sua vez, também será ausência no Majestoso. Na última sexta-feira, o camisa 7 fez um novo procedimento para tratar o estiramento na cápsula posterior do joelho direito. O clube não divulgou prazo de retorno para o atacante.

Relatório médico - Lucas Moura Leia aqui > https://t.co/9U7JhAV3tu pic.twitter.com/yzalcUUlJL ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) July 18, 2025

Do outro lado, o Corinthians amenizou a pressão com a vitória de 1 a 0 sobre o Ceará, na última quarta-feira, na Arena Castelão. O técnico Dorival Júnior, desta maneira, ganhou respiro para trabalhar, pelo menos até o próximo compromisso.

O Timão terá desfalques importantes para o confronto. O atacante Yuri Alberto, em transição física, o lateral esquerdo Hugo, com uma hérnia inguinal e o volante Maycon, com uma lesão muscular, estão fora. Matheuzinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, completa a lista de ausências.

Em contrapartida, Dorival conta com os retornos dos atacantes Memphis Depay e Romero, que cumpriram suspensão na capital cearense, e de Gustavo Henrique, preservado da última partida por controle de carga.

O clássico terá Anderson Daronco (RS) no apito, auxiliado por Rafael da Silva Alves (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS). O tambem gaúcho Daniel Nobre Bins comandará o VAR.

FICHA TÉCNICA



SÃO PAULO X CORINTHIANS

Data: 19 de julho de 2025, sábado



Horário: às 21h (de Brasília)



Local: Estádio do Morumbis, em São Paulo (SP)



Árbitro: Anderson Daronco (RS)



Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)



VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

SÃO PAULO: Rafael; Arboleda, Alan Franco e Ferraresi (Sabino); Cédric Soares, Marcos Antônio, Alisson (Bobadilla), Oscar e Enzo Díaz; Luciano e André Silva.



Técnico: Hernán Crespo

CORINTHIANS: Hugo Souza; Félix Torres (Léo Mana), Gustavo Henrique, Cacá e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Romero (Gui Negão).



Técnico: Dorival Júnior