São Paulo divulga informações da venda de ingressos para duelo contra o Fluminense; veja detalhes

Na noite desta sexta-feira, o São Paulo divulgou informações da venda de ingressos para a partida contra o Fluminense, válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no próximo dia 27 de julho (domingo), às 16h (de Brasília), no Morumbis.

A comercialização das entradas terá início a partir das 10h deste domingo e será realizada de forma escalonada, levando em consideração as prioridades do programa sócio-torcedor tricolor.

Os torcedores que quiserem assistir ao duelo diretamente do Morumbis terão que adquirir seus ingressos exclusivamente através do site www.spfcticket.net, pois não haverá bilheteria física no estádio.

A partir das 10h deste domingo, a venda se inicia para os sócios que possuem sete estrelas. Já a partir das 22h, começa a comercialização para aqueles que têm seis estrelas. Os sócios que detêm cinco estrelas poderão comprar a partir das 10h de segunda-feira, enquanto os detentores de quatro estrelas podem adquirir as entradas a partir das 22h do mesmo dia.

Na terça-feira, os tricolores que tiverem três estrelas estão liberados para comprarem suas entradas a partir das 10h. Depois, às 22h, a comercialização será aberta para os que têm duas estrelas, enquanto os sócios que tiverem somente uma estrela podem adquirir os bilhetes às 10h da quarta-feira.

Todos os sócios, independentemente de pontuação, poderão comprar seus ingressos a partir das 22h de quarta-feira. A venda geral de ingressos, mediante disponibilidade de entradas, será iniciada às 10h da quinta-feira (24).

Os valores dos ingressos variam de R$ 50,00 a R$200,00. O setor com bilhete mais barato é a Arquibancada Norte Oreo, enquanto os mais caros são as Cadeiras Especiais Leste Lacta e Oeste Ouro Branco. As demais seções possuem preços entre R$ 80,00 e R$ 150,00.

O São Paulo vive um momento delicado e ocupa a 16ª colocação no Campeonato Brasileiro, com 13 pontos - apenas um a mais que o Vitória, que abre o Z4. Além disso, o Tricolor não sabe o que é vencer há cinco rodadas, com quatro derrotas e um empate.

Confira os preços dos ingressos para a partida contra o Fluminense:

ARQUIBANCADAS



Arquibancada Norte Oreo (Setor Popular) - R$ 50,00



Arquibancada Sul Diamante Negro - R$ 80,00



Arquibancada Leste Lacta - R$ 100,00



Arquibancada Oeste Ouro Branco - R$ 100,00

CADEIRAS SUPERIORES



Cadeira Superior Norte Oreo - R$ 80,00



Cadeira Superior Sul Diamante Negro - R$ 150,00



Cadeira Especial Leste Lacta - R$ 200,00



Cadeira Especial Oeste Ouro Branco - R$ 200,00

CADEIRAS TÉRREAS



Cadeira Térrea Leste Lacta - R$ 150,00



Cadeira Térrea Oeste Ouro Branco - R$ 150,00

CAMAROTE CORPORATIVO SPFC - R$ 300,00