São Paulo atualiza situação médica de Lucas Moura, que fará novo procedimento no joelho

O São Paulo emitiu um boletim médico sobre a condição médica do atacante Lucas Moura, que passará por um novo procedimento, nesta sexta-feira, para tratar a lesão no joelho direito. O informativo foi assinado pelo Doutor Moisés Cohen, consultor médico do clube.

No boletim, o médico detalhou todo o processo envolvendo o problema físico de Lucas, desde a primeira lesão até a evolução atual na recuperação. O atleta trata de um estiramento da cápsula na região posterior do joelho direito, sofrida há aproximadamente quatro meses.

Lucas sofreu o que o São Paulo havia informado como um trauma no joelho direito no último dia 10 de março, no clássico contra o Palmeiras, no Allianz Parque. O jogador ficou afastado dos gramados por quase dois meses, mas foi liberado pelo departamento médico após se recuperar e cumprir todos os critérios clínicos e funcionais.

O camisa 7 disputou duas partidas, saindo do banco. No duelo contra o Alianza Lima, no último dia 6 de maio, ele sofreu um novo trauma. Segundo a nota do clube, tal problema "provocou recidiva do quadro inflamatório local e novo episódio de edema intra-articular, caracterizando uma reinjúria parcial".

De acordo com o comunicado, Lucas se encontra na fase final de cicatrização, conforme evidenciado por uma ressonância magnética feita recentemente. Contudo, o camisa 7 do São Paulo relatou ainda sentir um incômodo persistente na região posterior do joelho, principalmente durante gestos esportivos de alta exigência, como na aceleração do arranque, uma de suas principais características.

Em função disso, o atacante fará um procedimento médico "intervencionista", como classificado pelo Doutor Moisés Cohen, com o objetivo de alívio sintomático e otimização do retorno esportivo. "A técnica será de injeção retrocapsular analgésica e anti-inflamatória na área dolorosa, guiada por ultrassom", diz o boletim.

"Ressaltamos que a evolução do quadro clínico do atleta está dentro dos parâmetros esperados para uma lesão ligamentar com recidiva parcial. A biologia do processo cicatricial varia individualmente e não pode ser rigidamente interpretada de forma matemática. O respeito ao tempo biológico é fundamental para garantir um retorno seguro e sustentável ao esporte de alto rendimento, o que só ocorrerá com a melhora dos sintomas referidos pelo atleta", escreveu o médico.

Em nota, o São Paulo deixou claro que a equipe médica do clube segue atenta à evolução clínica de Lucas e seguirá realizando reavaliações sistemáticas "com foco na performance, segurança e longevidade da carreira esportiva" do atacante. O clube, porém, não divulgou um prazo de retorno para o jogador.

Dessa forma, Lucas Moura será desfalque certo do São Paulo para o clássico Majestoso deste fim de semana. O Tricolor encara o Corinthians neste sábado, às 21h (de Brasília), no Morumbis, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Veja a nota completa do São Paulo sobre a condição de Lucas Moura:

"1.Lesão Inicial

10/03/2025

O atleta Lucas Moura sofreu, há aproximadamente quatro meses, uma lesão ligamentar parcial e estiramento da capsula na região posterior do joelho direito. Após o primeiro evento traumático, foi estabelecido um protocolo de reabilitação baseado em diretrizes funcionais progressivas, com evolução satisfatória nos dois primeiros meses.

Após o atleta cumprir todos os critérios clínicos e funcionais, ele foi liberado para o retorno gradual às atividades com bola.

No entanto, no dia 06/05/25, durante a partida contra o Alianza Lima, o atleta sofreu um novo trauma que provocou recidiva do quadro inflamatório local e novo episódio de edema intra-articular, caracterizando uma reinjúria parcial. Seguiu-se o protocolo para a Reabilitação inclusive com imobilizador temporário para tal tipo de lesão, sempre com boa evolução.

2. Situação Atual

Atualmente, o atleta apresenta-se em fase final de cicatrização, conforme evidenciado por exame de imagem (ressonância magnética recente), que demonstra sinais compatíveis com reorganização tecidual e reabsorção de edema residual.

Do ponto de vista funcional, Lucas Moura atingiu todos os marcos estabelecidos no protocolo de reabilitação, incluindo:

? Força muscular restaurada nos testes isocinéticos



? Mobilidade preservada



? Controle neuromuscular adequado



? Tolerância a cargas específicas de treino funcional e técnico

Entretanto, o atleta ainda refere incômodo álgico persistente na região posterior do joelho, principalmente durante gestos esportivos de alta exigência, principalmente na aceleração do arranque, que é uma de suas características.

3. Conduta Médica

Apesar da boa evolução cicatricial e funcional, a persistência da dor motivou a indicação de um procedimento médico intervencionista, programado para o dia 18 de julho de 2025, com o objetivo de alívio sintomático e otimização do retorno esportivo. A técnica será de injeção retrocapsular analgésica e anti-inflamatória na área dolorosa, guiada por ultrassom.

4. Considerações Finais

Ressaltamos que a evolução do quadro clínico do atleta está dentro dos parâmetros esperados para uma lesão ligamentar com recidiva parcial. A biologia do processo cicatricial varia individualmente e não pode ser rigidamente interpretada de forma matemática. O respeito ao tempo biológico é fundamental para garantir um retorno seguro e sustentável ao esporte de alto rendimento, o que só ocorrerá com a melhora dos sintomas referidos pelo atleta.

A equipe médica permanece atenta à evolução clínica do atleta e seguirá realizando reavaliações sistemáticas com foco na performance, segurança e longevidade da carreira esportiva de Lucas Moura.

Professor Dr. Moisés Cohen



CRM-SP 31863



Consultor Médico - São Paulo Futebol Clube".