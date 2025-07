São Paulo anuncia contratação do atacante Gonzalo Tapia por empréstimo; veja detalhes

O São Paulo anunciou seu primeiro reforço desta janela de transferências. Trata-se do chileno Gonzalo Tapia. O atacante de 23 anos foi emprestado pelo River Plate, da Argentina, e firmou vínculo com o Tricolor até 30 de junho de 2026, com opção de compra.

"Estou muito feliz e emocionado. Quando me procuraram para vir para cá, não tive dúvida. A verdade é que tinha muita vontade. O São Paulo é o maior do Brasil e vou sempre me doar ao máximo pelo clube", declarou o jogador ao site oficial da equipe.

O atacante chega para reforçar o ataque do São Paulo a pedido de Hernán Crespo, que voltou ao Tricolor no fim de junho. O chileno se destaca pela versatilidade e pode atuar em diversas posições do setor ofensivo.

"Em conversas com o Crespo, entendemos a necessidade de buscar mais alternativas para algumas posições, e o ataque era uma delas. Já tínhamos mapeado algumas possibilidades e o Tapia se encaixa tanto no perfil de jogador que buscávamos como no tipo de negócio possível a ser fechado. É um jovem jogador que poderá nos ajudar muito", destacou Julio Casares, presidente do São Paulo.

Gonzalo Tapia já foi devidamente regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF.

O novo reforço é o oitavo chileno a vestir a camisa do São Paulo na história. O último a defender o Tricolor havia sido o lateral esquerdo Mena, que foi semifinalista da Libertadores de 2016. O atleta do Chile com mais partidas pelo clube, por sua vez, é o meio-campista Maldonado, com 99 jogos.

Tapia foi revelado pela Universidad Católica, do Chile, onde se destacou com 22 gols e 10 assistências em 117 partidas. Ainda pelo clube chileno, conquistou a Liga Chilena e a Supercopa do Chile. Em 2025, chamou a atenção do River Plate, que o contratou no início da temporada.

No entanto, teve poucas oportunidades: foram apenas sete jogos e nenhuma participação direta em gols. Mesmo com a passagem discreta na Argentina, Gonzalo Tapia segue sendo visto como um jogador promissor e, agora, inicia um novo capítulo na carreira no São Paulo.