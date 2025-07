São Paulo anuncia atacante do River Plate como novo reforço por empréstimo

O São Paulo oficializou a chegada do atacante Gonzalo Tapia, de 23 anos, por empréstimo. O jogador pertence ao River Plate e chega com opção de compra fixada em contrato.

O que aconteceu

Tapia é chileno e pode atuar pelas pontas ou centralizado como segundo atacante. Ele foi revelado pela Universidad Católica e tem histórico nas seleções de base do Chile.

O atacante disputou o Sul-Americano Sub-15, o Mundial Sub-17 e já foi convocado para a seleção principal. Ele se transferiu para o River Plate neste ano, mas teve poucas oportunidades.

No clube argentino, Tapia atuou apenas 7 vezes na temporada. A falta de espaço motivou o empréstimo ao Tricolor, onde ele buscará mais minutos em campo.

Estou muito feliz e emocionado. Quando me procuraram para vir para cá, não tive dúvida. A verdade é que tinha muita vontade. O São Paulo é o maior do Brasil e vou sempre me doar ao máximo pelo clube Tapia, ao site oficial do São Paulo