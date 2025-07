Santos deve ter Neymar como falso 9 contra o Mirassol; veja provável escalação

O Santos divulgou, na noite de hoje, os jogadores relacionados para a partida contra o Mirassol, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida ocorre amanhã, às 18h30 (de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, no interior paulista.

O Peixe vem de vitória em seu último confronto, contra o Flamengo, e subiu para o 13º lugar, com 14 pontos, dois a mais que o Vitória, primeiro time na zona de rebaixamento.

Para o duelo, o técnico Cléber Xavier contará com retornos importantes. O lateral direito JP Chermont, o volante João Schmidt e o meia Benjamín Rollheiser voltam de suspensão.

Além disso, nenhum jogador do Santos está no Departamento Médico. Ou seja, Cléber Xavier terá força máxima.

No entanto, o Peixe deve tomar cuidado com os cartões amarelos. O Santos tem cinco jogadores pendurados: o goleiro João Paulo, o zagueiro Gil, os volantes Diego Pituca e Tomás Rincon e o atacante Tiquinho Soares. Caso algum deles receba cartão amarelo, não estará presente na partida contra o Internacional, na próxima quarta-feira, pela 16ª rodada do Brasileirão.

Assim, uma provável escalação do Santos para o duelo tem: Gabriel Brazão; Escobar, João Basso, Luan Peres e Souza; Tomás Rincón, Zé Rafael e Rollheiser; Barreal, Guilherme e Neymar.

Veja os relacionados do Santos para enfrentar o Mirassol