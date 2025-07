Romarinho: prós e contras do provável reforço do Vitória

A torcida do Vitória está ansiosa com a possível chegada do meia-atacante Romarinho, que já está na capital baiana definindo os últimos detalhes com o clube baiano. O ex-jogador do Corinthians está com 34 anos e aparece como esperança para comandar a equipe em uma reação no Brasileirão 2025.

Veja os prós e contras da chegada de Romarinho

Carisma

Desde a época em que jogava no Corinthians, Romarinho era bom dentro e fora de campo. Até mesmo com provocações, que podem ajudar como um futuro ídolo dos torcedores.

Experiência

Romarinho ficou 12 anos fora do futebol brasileiro, com larga passagem no futebol árabe, disputando torneios continentais e até mundiais.

Versatilidade

A experiência fora do país fez Romarinho se especializar em diferentes funções no ataque. Portanto, ele pode jogar como meia, nas extremidades e até como centroavante.

Falta de ritmo

Romarinho deve sofrer em função da longa inatividade. Seu último jogo aconteceu em 11 de março pelo Al-Rayyan.

Jejum

Romarinho não sente a emoção de marcar um gol há mais de 7 meses. A última vez em que balançou as redes foi em dezembro de 2024, pelo Al-Ittihad.