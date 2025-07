Roma oferece R$ 160 milhões por Wesley, do Flamengo

Wesley, lateral direito do Flamengo, é realmente um alvo da Roma para a janela de transferências deste meio de ano. A equipe italiana enviou uma proposta oficial para tirar o jogador do Rubro-Negro carioca.

Segundo o jornalista italiano Gianluca Di Marzio, a oferta do time italiano chegou a 25 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões).

O valor ainda estaria no patamar desejado pelo Flamengo. Para liberar Wesley, o time carioca gostaria de receber 30 milhões de euros (R$ 193 milhões).

Wesley: em alta no Flamengo

Wesley é considerado um dos principais ativos do atual elenco do Flamengo. Valorizado, ele chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira em 2025.

O contrato do lateral com o Flamengo é válido até dezembro de 2028. Aos 21 anos, ele tem um perfil interessante para a Roma, com chance de revenda para outro clube europeu no futuro.

Wesley já despertou a atenção de outros importantes times europeus, como Chelsea, Juventus, Inter de Milão, Real Madrid e Manchester City.