Revanche entre Vitor Belfort e Wanderlei Silva terá regras especiais; confira

A tão aguardada revanche entre Vitor Belfort e Wanderlei Silva, programada para liderar o card da segunda edição do 'Spaten Fight Night', no dia 27 de setembro, em São Paulo (SP), será disputada sob regras especiais. A revelação foi feita por Cinthia Klumpp, Diretora de Marketing da Spaten.

Em entrevista à reportagem da Ag Fight, a profissional explicou que o duelo, regulamentado oficialmente pelo Conselho Nacional de Boxe, será tratado como uma 'luta especial'. Assim, ao contrário do que acontece normalmente nos combates masculinos de boxe profissional, onde os assaltos costumam ter 3 minutos e as lutas até 12 rounds de disputa, a duração do confronto entre os ícones do MMA brasileiro será mais curta.

"Belfort vs Wanderlei é uma luta oficial, caracterizada e regulamentada pelo Conselho Nacional de Boxe como Special Fight. O confronto terá 8 rounds de dois minutos de duração e 1 (minuto) de intervalo, com peso-combinado de 93 kg e luva 12 OZ (onças)", revelou a Diretora de Marketing da Spaten.

Luta ideal

Mais do que 'especial', o reencontro entre Vitor Belfort e Wanderlei Silva é visto como a 'luta ideal' pelos organizadores do 'Spaten Fight Night 2'. Se na primeira edição o confronto entre Anderson Silva e Chael Sonnen, também ex-astros do UFC, foi o escolhido para liderar o card, desta vez, a alta cúpula da empresa não teve dúvidas ao buscar a promoção de uma revanche que era esperada há 27 anos.

"Desde que começamos a planejar o Spaten Fight Night 2, sabíamos qual luta queríamos como principal. Esse sempre foi nosso objetivo para 2025, já que Vitor Belfort e Wanderlei Silva formam uma das maiores rivalidades do MMA nacional. Sabemos que a luta entre Belfort e Wanderlei será um momento de alta emoção e expectativa, tanto pela qualidade técnica quanto pelo peso simbólico de uma revanche que o público aguardou por décadas. Por isso, esse sempre foi o confronto ideal para a segunda edição do Spaten Fight Night", declarou.

Expectativa pelo resto do card

As demais lutas do card ainda não foram divulgadas pela organização do evento, mas, de acordo com Cinthia Klumpp, os fãs podem esperar o anúncio de grandes combates. Vale lembrar que na primeira edição do show, além da trilogia entre Anderson Silva e Chael Sonnen, a Spaten também colocou frente a frente no ringue dois dos maiores nomes do boxe nacional: Herbert Conceição e Esquiva Falcão.

"As outras lutas serão divulgados em breve, o que podemos garantir é que serão grandes. Temos as mais altas expectativas com o evento, já que o propósito de Spaten impulsionando a plataforma de artes marciais para conectar-se com seu público é viabilizar a realização de grandes lutas que marcaram época e se tornaram clássicos para o público", afirmou Cinthia Klumpp.

Vitor Belfort vs Wanderlei Silva 2

A revanche, que terá transmissão ao vivo da TV Globo, acontece mais de 25 anos após o primeiro encontro entre os dois, em 1998, também na capital paulista. Na ocasião, sob regras do MMA, Belfort venceu por nocaute em apenas 44 segundos. Desde então, o confronto entre os brasileiros ganhou contornos de rivalidade histórica.

Em 2012, eles chegaram a ser escalados para uma revanche no UFC 147, após treinarem equipes adversárias na primeira temporada do reality show The Ultimate Fighter Brasil. No entanto, uma fratura na mão tirou Vitor da luta. Wanderlei acabou derrotado por Rich Franklin, substituto de última hora, em uma das lutas mais comentadas daquele evento.

