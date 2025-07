Rescisão com marca de roupas gera crise com vice do Corinthians

O contrato de licenciamento firmado entre Corinthians e a empresa Braziline, em setembro de 2024, está no centro de uma crise com o vice-presidente no clube, Armando Mendonça.

A marca de roupas já repassou R$ 1 milhão, em quatro parcelas de R$ 250 mil, referentes à Garantia Mínima. No entanto, nenhum dos produtos apresentados até o momento pela marca foi aprovado para venda.

Rescisão ganha tom de crise

O UOL apurou que os departamentos de marketing, licenciamento e lojas identificaram falhas nas peças, como acabamento irregular, costuras malfeitas e aplicação equivocada do escudo. A coleção apresentada sequer foi submetida à Nike, uma das últimas etapas no processo de validação de licenciados.

Fontes do mercado têxtil ouvidas pela reportagem também relataram experiências negativas com a Braziline, citando vendas sem selo de autenticidade, divergências entre os produtos entregues e o que havia sido aprovado, além de reclamações frequentes de consumidores.

Neste contexto, em janeiro de 2025, o departamento de marketing do Corinthians convocou uma reunião com representantes da empresa e notificou oficialmente o encerramento do contrato, conforme cláusula de aviso prévio de 90 dias. À época, o parecer jurídico endossou a rescisão, apontando que o clube não teria qualquer ônus no rompimento do vínculo.

Fontes do clube relataram à reportagem que o processo foi interrompido a mando do vice-presidente Armando Mendonça. Ele teria sugerido que o Corinthians liberasse a venda de parte dos produtos antes do encerramento oficial da parceria.

Assim, o debate ganhou tom de crise política, com Mendonça brecando o processo de rompimento e "desafiando" os departamentos responsáveis. Por isso, os pagamentos de garantia da empresa continuaram sendo realizados no decorrer dos meses.

Questionado a respeito da rescisão, o Corinthians afirmou que a decisão será tomada pelo presidente Osmar Stabile.

A empresa foi contratada durante a gestão Augusto Melo. A checagem reputacional foi realizada pelo compliance, que sinalizou positivamente para o andamento do contrato à época. Sobre a questão de avaliação de operação e qualidade dos produtos, essa foi de responsabilidade do profissional Ricardo Cobra, colaborador do clube à época como responsável do departamento.

A rescisão com a Braziline não foi concluída por essa gestão porque, após a saída do presidente afastado, o clube, através dos departamentos jurídico e de marketing, realizou nova avaliação para que uma decisão pudesse ser tomada pelo presidente Osmar Stabile. O Corinthians fará o que for melhor para seus interesses sem deixar de cumprir com suas obrigações e responsabilidades.

Corinthians, em nota ao UOL

Procurada, a Braziline afirma que ainda não foi comunicada pelo Corinthians sobre o encerramento do contrato.

A Braziline não recebeu nenhum comunicado do Corinthians a este respeito. Ficamos surpresos com esta pergunta, pois no início de 2024 a Braziline foi procurada pelo Corinthians para licenciamento. A negociação durou 9 meses e envolveu a apresentação de produtos, análises e projeções comerciais e financeiras. Depois de tudo aprovado, assinamos o contrato em setembro de 2024. Realmente, já pagamos R$ 1 milhão de garantia mínima, fizemos grandes investimentos para suportar o negócio e, diante disso, estamos tentando evitar a judicialização, principalmente em face do atual momento do clube.

Carlo Nunes Mossi, diretor de negócios da Braziline, ao UOL

Devolução de R$ 1 milhão

A devolução de R$ 1 milhão à Braziline, referente à Garantia Mínima paga no início do contrato, também é tema de discussões entre os departamentos e o vice-presidente.

Na visão de Mendonça, o Corinthians precisa devolver a garantia para encerrar a parceria de maneira amigável. O assunto foi tratado em reunião entre todas as áreas na semana passada.

Na sequência, ele notificou o departamento de marketing, estipulando que o setor teria até 17 de julho para confirmar se haveria condições de reembolsar o valor milionário.

O marketing, então, se dispôs a antecipar receitas com outros parceiros para devolver o valor integral que já havia sido pago na garantia. Ainda assim, o sentimento interno dos funcionários é de que a rescisão contraria o desejo do vice.

O Corinthians diz que Stabile desconhece a insistência de Mendonça, mas só tomou conhecimento do assunto nesta semana — após a reunião entre os departamentos.

A participação do vice-presidente Armando Mendonça na condução do caso junto aos pares jurídico e de marketing do clube aconteceu na intenção de buscar a melhor solução, respeitando o que fora deliberado pelos departamentos responsáveis.

O presidente Osmar Stabile tomou conhecimento do tema nesta semana e pediu celeridade para a solução do caso. O presidente também desconhece a suposta insistência do vice-presidente Armando Mendonça e aguarda o parecer final dos profissionais envolvidos para tomar a melhor decisão para o Corinthians.

Corinthians, em nota

Ex-colaborador recebe comissão

A situação também envolve Ricardo Cobra, ex-prestador de serviço do Corinthians e responsável pela intermediação do contrato com a Braziline. Cobra atuou no clube no início da gestão Augusto Melo e passou a intermediar todos os contratos, recebendo comissão por acordos em que não teve participação direta.

Inclusive, as condições de seu contrato levantaram questionamentos no Conselho Deliberativo, principalmente pela ausência de uma formalização e pelas comissões acumuladas.

A proximidade entre Cobra e Armando também gera desconforto em parte da diretoria. Cobra foi desligado do clube em agosto de 2024, após pressões internas e repercussão negativa na imprensa. Mesmo fora do clube, ele continua recebendo pelas intermediações realizadas.

Apenas no caso da Braziline, ele pode faturar até R$ 550 mil, dos quais R$ 75 mil já teriam sido pagos. Sua participação segue sendo alvo de críticas, especialmente diante dos problemas identificados nos contratos firmados em sua gestão.

O Timão confirmou que o ex-prestador de serviços continua sendo comissionado.

Contratado e desligado durante a gestão Augusto Melo, Ricardo Cobra possuía em contrato cláusulas que garantem o recebimento de comissionamento enquanto perdurarem os contratos das empresas que auxiliou na intermediação.

Corinthians

O que diz a Braziline sobre controle de qualidade

A Braziline foi a pioneira no licenciamento de produtos de futebol e atua nesse mercado há mais de 30 anos. Atualmente é licenciada pelos maiores clubes do Brasil e do mundo, com constantes renovações de contrato e total transparência — essa é nossa maior credencial.

Nossos produtos estão nas melhores e maiores lojas do Brasil. A qualidade não é subjetiva, mas um dado técnico: nosso índice de devolução é inferior a 1%. Logo, este questionamento não condiz com a verdade, é pura especulação.

Carlo Nunes Mossi, diretor de negócios