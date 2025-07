Renato Gaúcho lamenta a saída de Arias no Fluminense

O Fluminense perdeu para o Cruzeiro por 2 a 0, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, em jogo que marcou o retorno do clube após campanha histórica no Mundial de Clubes. Além da derrota nesta quinta-feira, o técnico Renato Gaúcho lamentou a saída de Jhon Arias, acertado com o Wolverhampton, da Inglaterra.

"Temos que continuar o trabalho. O Arias é um jogador que fez o nome dele aqui, um dos ídolos da torcida. Vinha jogando bem e nos ajudando em todos os jogos. Era um sonho dele jogar na Europa. Agora tem que arrumar outro jogador para jogar na posição dele. É difícil encontrar outro com o talento dele, mas temos um grupo e até domingo vou procurar dar oportunidades para os jogadores", disse o treinador.

Fim de jogo. Fluminense 0x2 Cruzeiro. Flu luta muito, mas não consegue a virada no Maraca. Domingo tem clássico contra o Flamengo, às 19h30, de novo no Maraca. pic.twitter.com/dqOJnUNmD1 ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 18, 2025

Apesar disso, Renato não poupou críticas à atuação do Fluminense contra o Cruzeiro, principalmente no primeiro tempo, quando saíram os gols de Fabricio Bruno e Kaio Jorge, que decretaram a vitória do Cabuloso fora de casa, além de revelar que alertou o elenco sobre a força do adversário.

"Independentemente do esquema que a gente usa, os jogadores já estão adaptados. O problema é que nós assistimos ao Cruzeiro jogar no primeiro tempo. Alertei eles antes mesmo de começar o aquecimento: 'Prestem atenção, vamos enfrentar uma equipe que também está brigando pelo título brasileiro. Costumam fazer gols no primeiro tempo'. Infelizmente, não entramos focados como estávamos nos Estados Unidos", concluiu.

O Fluminense volta a campo neste domingo, no clássico contra o Flamengo, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Na sétima posição, o Tricolor das Laranjeiras busca voltar a vencer no Brasileiro, após um mês nos Estados Unidos disputando o Mundial de Clubes. Enquanto o Rubro-Negro, que também vem de derrota contra o Santos, tenta reconquistar a liderança do campeonato.