Renato Gaúcho cobra reforços da diretoria do Fluminense com a saída de Jhon Arias

Ainda no embalo do bom desempenho no Mundial de Clubes, quanto terminou a competição entre os semifinalistas do torneio organizado pela Fifa, o Fluminense começa a voltar à realidade do futebol nacional. Na despedida do atacante Jhon Arias, que fez seu último jogo pela equipe carioca diante do Cruzeiro, nesta quinta-feira, o técnico Renato Gaúcho destacou a necessidade de um reforço para o setor.

"Agora tem de arrumar um jogador para atuar na posição dele. É difícil encontrar outro (atleta) com o mesmo talento, mas temos um grupo (departamento de scout). Até domingo vou procurar dar oportunidades para os jogadores para ver quem se adapta melhor", afirmou o treinador.

O colombiano acertou a transferência para o Wolvehampton e a previsão é de ele viaje na segunda-feira para a Inglaterra. O recém-contratado Soteldo pode ser uma opção, mas Renato vai aproveitar os treinos desta sexta e do sábado para definir quem fica com a vaga.

Com a venda de Arias e a bela premiação conquistada pela participação no Mundial de Clubes (algo em torno de R$ 330 milhões), a diretoria planeja ir ao mercado para trazer um nome de primeira linha.

No domingo, a equipe terá pela frente o Flamengo, às 19h30, no Maracanã. Com a derrota para o time mineiro em casa, a equipe estacionou nos 20 pontos e ocupa a sétima colocação na classificação do Campeonato Brasileiro.