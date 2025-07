Receitas adiantadas, déficit e urgência por R$ 200 milhões: Corinthians expõe crise financeira

A situação financeira ainda é alvo de preocupação da diretoria interina do Corinthians, presidida por Osmar Stabile. O tema, inclusive, foi pauta na reunião do Conselho de Orientação (Cori) que aconteceu na última segunda-feira, no Parque São Jorge. O mesmo encontro foi responsável por encaminhar o caso dos gastos de Andrés Sanchez no cartão corporativo do clube para apuração na Comissão de Ética.

Conforme apurou a Gazeta Esportiva, os membros do Cori foram apresentados às contas do Corinthians e às projeções de 2025. A situação, de acordo com relatos ouvidos pela reportagem e expostos na reunião, foi qualificada como "calamitosa".

A gestão de Stabile, ao analisar os demonstrativos financeiros do clube, identificou um déficit de R$ 31 milhões no mês de março. Os números implicaram em um prejuízo de R$ 16 milhões no primeiro trimestre de 2025.

A diretoria, ainda, apontou que o orçamento idealizado pela gestão Augusto Melo não se alinha em nada com o que foi realizado na prática, nos últimos meses. Sendo assim, o departamento financeiro vai precisar refazer toda a projeção.

RECEITAS ADIANTADAS E NOVO EMPRÉSTIMO

Diante da escassez de recursos, Osmar Stabile pediu autorização ao Cori para solicitar um novo empréstimo. O Corinthians está próximo de concretizar o adiantamento de mais R$ 30 milhões, valor referente ao acordo com a Liga Forte União (LFU) pelos direitos de transmissão da Série A do Campeonato Brasileiro da Série A de 2025 a 2029, por meio de aditamento no contrato.

A antecipação funcionará da mesma maneira que ocorreu no ano passado. Na oportunidade, Augusto Melo adiantou R$ 150 milhões que foram fornecidos pela XP Investimentos. O Timão tem até o fim de 2025 para pagar essa conta, caso contrário, o adiantamento passará a ser considerado um empréstimo e terá valor acrescido ao montante com juros CDI+3.

Esta, inclusive, não foi a única receita antecipada pelo Corinthians neste ano. O clube também adiantou cerca de R$ 12 milhões junto à FPF, pela participação no Campeonato Paulista de 2026, e também junto à CBF, pela atuação no Campeonato Brasileiro de 2025.

A única receita que o clube ainda não recebeu é o valor pago pela CBF referente à performance da equipe no Brasileirão. A quantia varia de posição para posição, portanto, não é possível adiantá-la. Resta aguardar o término da competição para saber quanto o Corinthians irá embolsar.

URGÊNCIA POR R$ 200 MILHÕES

A folha salarial do Corinthians, contando jogadores, comissão técnica e todos os demais funcionários, ultrapassa R$ 42 milhões por mês, conforme informações obtidas pela Gazeta Esportiva.

A reportagem também apurou que o clube diagnosticou a necessidade de arrecadar mais R$ 200 milhões, além das receitas já previstas, para fechar o ano sem déficit.

A crise financeira cresce ao passo que o técnico Dorival Júnior reforça publicamente a necessidade do Timão contratar jogadores para encorpar o elenco. As buscas são concentradas pelo executivo de futebol Fabinho Soldado, que tem encontrado dificuldades em atender aos pedidos em virtude dos problemas financeiros.

O clube, por exemplo, tentou a contratação do atacante Biel, mas esbarrou na alta pedida do Sporting. Além disso, se interessou pela possibilidade de repatriar o meia Pedrinho, do Shakhtar Donetsk, e o ponta Gustavo Mantuan, do Zenit, mas os valores envolvidos afastaram o Timão de tentar uma investida.

Sendo assim, a venda de atletas nesta janela de transferências desponta como uma das alternativas para aliviar o caixa e conseguir reforçar o time. Além disso, a Gazeta Esportiva apurou que a diretoria pretende alongar o prazo de pagamento de despesas enquanto trabalha internamente para buscar novas receitas, como foi feito, por exemplo, no novo acordo com a Nike, com o intuito de seguir honrando os compromissos, com "luz no fim do túnel".

O QUE DIZ AUGUSTO MELO

A reportagem entrou em contato com Augusto Melo, que, através de sua assessoria, se manifestou sobre os tópicos abordados na matéria.

Sobre o déficit obtido pelo Corinthians no primeiro trimestre deste ano, o presidente afastado disse: "A informação que temos é que a administração atual fez uma reversão de receita na contabilidade. Havíamos apropriado cerca de R$ 30 milhões em fevereiro, e a administração nova está distribuindo essa receita ao longo do ano. Fizemos a apropriação em fevereiro embasados também na questão tributária, pois a partir do momento que a LFU fez a emissão do recibo de pagamento, os impostos foram reconhecidos e recolhidos".

Já sobre a previsão orçamentária elaborada por sua gestão que, segundo a diretoria liderada por Stabile, precisará ser refeita, ele afirmou: "Até o momento que estivemos à frente dos trabalhos, iniciamos o processo de ajustes na previsão orçamentária para envio ao Conselho Deliberativo. Com a mudança de equipe, os trabalhos foram interrompidos".

Augusto também admitiu os adiantamentos junto à FPF e LFU e explicou como essas antecipações foram feitas. "Os R$ 150 milhões que foram adiantados via XP constam no balanço de 2024. Com a FPF, as receitas de 2025 foram antecipadas no primeiro semestre de 2024, ainda sob a gestão do Rozallah no departamento financeiro. As receitas de 2026, segundo informações da imprensa, foram antecipadas em junho de 2025 sob a gestão de Piovesan e Rozallah no departamento financeiro. A única antecipação do Campeonato Brasileiro de 2025 que ocorreu foram dos R$ 150 milhões via XP, contabilizadas em 2024".

O mandatário, por fim, alega a folha salarial atual do clube não se encontra acima dos R$ 42 milhões.

A Gazeta Esportiva também procurou o Corinthians, que por ora não irá se manifestar oficialmente. Caso o clube se pronuncie, o texto será atualizado.