Por que clube do ES que revelou zagueiro ex-Fla terá 'embaixada' na Europa

Do UOL, no Rio de Janeiro

O futebol capixaba quer entrar mais forte no cenário nacional. E a aposta de um deles, o Porto Vitória, é estreitar laços com a Europa.

O presidente do clube-empresa que disputa a Série D do Brasileirão, Vinícius Coelho, embarca no final de julho para o Velho Continente.

A ideia é promover encontros para plantar uma "embaixada" voltada à apresentação dos talentos de seu elenco, captação de negócios e parcerias com o clube, fundado em 2014.

Os executivos terão na agenda um encontro com Rafaela Pimenta, agente de estrelas como Haaland (City), De Ligt (Manchester United) e o mexicano Gilberto Mora (Tijuana), a fim de desenvolver estratégias que potencializem o clube por meio de sua reconhecida atuação como no mercado europeu.

Recentemente, a empresária comemorou feitos do clube capixaba em seu Instagram, mostrando um "flerte" com o trabalho do Porto Vitória.

O zagueiro Natan, atualmente no Bétis (com passagem pelo Napoli), foi formado pelo Porto Vitória antes de completar a base e virar profissional no Flamengo.

Com 11 anos de história, o Porto Vitória se destaca nas categorias de base no Espírito Santo. Em 2026 vai disputar, pela primeira vez, a Copa do Brasil. O time foi vice-campeão capixaba neste ano e ganhou a Copa Espírito Santo.

Um investimento estimado de R$ 25 milhões está sendo planejado para a construção do novo CT do clube.

A meta é incrementar a formação de jogadores, mas também tentar fazer com que o time suba degraus na pirâmide do futebol brasileiro.

A concorrência no Espírito Santos tem, por exemplo, o Rio Branco. O clube virou SAF e em abril ganhou reforço do investimento do empresário Marcos Buaiz. A SAF tem cerca de 50 sócios-investidores, em grupo formado, principalmente, por empresários capixabas.