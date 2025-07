Platini, lenda do futebol francês, tem casa roubada e coleção de troféus é levada

Michel Platini, ex-jogador francês, teve casa assaltada na madrugada desta sexta-feira, em Bouches-Du-Rhône, na região de Marselha, no sul da França. Cerca de 20 prêmios foram levados de sua residência.

Segundo as informações da rádio francesa RTL, por volta das 5h30 da manhã, Platini acordou com barulhos que vinham do jardim e viu, pela janela, um homem encapuzado e vestido de preto próximo à varanda. O suspeito fugiu imediatamente do local.

Após averiguar, o antigo meia francês percebeu que sua casa havia sido arrombada e que cerca de 20 troféus e medalhas haviam sido levados pelo invasor. Os galardões estavam guardados em um galpão no seu jardim. Apesar da perda de 15 anos de conquistas, Michel Platini e sua família não sofreram ferimentos durante o assalto.

Platini: caso semelhante

No Brasil, Emerson Leão, campeão da Copa de 70, também foi vítima de um assalto em sua casa na capital paulista. Em 2022, o ex-goleiro estava viajando quando sua residência foi invadida. Além dos prêmios, os ladrões levaram anéis, pulseiras, colares e relógios.

O Ministério Público de Marselha abriu inquérito por furto agravado com arrombamento e o caso está sendo investigado pela polícia francesa. O valor dos bens levados ainda está sendo avaliado.

O ex-jogador da Juventus já foi três vezes vencedor da Bola de Ouro e eleito duas vezes o melhor do ano pela World Soccer, além de ter sido campeão da Euro em 1984.

Platini também já foi presidente da UEFA, tendo exercido o cargo entre 2007 e 2016, até deixar a entidade por denúncias de corrupção.