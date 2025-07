Paulo Borrachinha sobe o tom na coletiva e promete nocautear Kopylov no UFC 318

Na noite da última quinta-feira (17), em Louisiana (EUA), o Ultimate promoveu a coletiva de imprensa do UFC 318. A cerimônia contou com a participação dos dez atletas escalados para o card principal do show. E dentre os contemplados do grupo, Paulo Costa foi um dos que mais chamou a atenção. Parte do 'co-main event' do evento, 'Borrachinha' subiu o tom e prometeu nocautear Roman Kopylov no próximo sábado.

Com apenas uma vitória nas últimas cinco rodadas, o brasileiro sabe que precisa espantar a má fase para ganhar sobrevida na organização. Sendo assim, diante de Kopylov, Borrachinha planeja voltar às raízes e retomar o estilo agressivo que o consagrou dentro do UFC. Mas a missão tende a ser difícil. Mais jovem e vindo de duas vitórias, o striker russo nunca foi nocauteado no MMA profissional.

"Eu, com certeza, vou nocautear ele no sábado. Olha essa energia (dos fãs), vou tirar proveito dessa energia para trazer muita emoção, ação e nocautear esse cara (Kopylov). Não tenho nada contra ele, é um garoto bacana. Mas de hoje até sábado, eu vou odiar ele. É isso que preciso trazer para o octógono (agressividade), estou focado nisso. No sábado eu vou incendiar esse cage", prometeu Costa, arrancando reações opostas dos fãs presentes na coletiva.

Tremedeira chama atenção

Para além da confiança e discurso inflamado, Borrachinha roubou a cena durante a coletiva por outro motivo - este mais inusitado: uma tremedeira. Enquanto ouvia a pergunta de um dos jornalistas, o brasileiro sequer conseguia ficar parado na cadeira, com espasmos considerados não naturais pelos fãs (veja abaixo ou clique aqui). A cena chamou a atenção, com alguns torcedores levantando hipóteses de que Paulo poderia estar sofrendo com o corte de peso ou que o peso-médio (84 kg) mineiro poderia estar ansioso naquele momento.

De olho em Chimaev

Mesmo focado em voltar a vencer e no duelo de estilos contra Kopylov, Borrachinha já faz planos para o futuro. Caso tenha o braço erguido no UFC 318, o brasileiro já adiantou que irá mandar uma mensagem direta para Khamzat Chimaev, desafiante ao cinturão da categoria. O 'Lobo' e Paulo possuem um histórico de rixa pessoal e, no passado, foram escalados para se enfrentarem, mas o duelo acabou sendo cancelado. Costa, ao que tudo indica, pretende reacender a rivalidade com o desafeto em 2025.

