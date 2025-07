Parreira é eternizado na Calçada da Fama do Maracanã

Nesta sexta-feira, Carlos Alberto Parreira, um dos maiores técnicos da história do Fluminense, colocou seus pés na Calçada da Fama do Maracanã. Aos 82 anos, ele é o primeiro homenageado que nunca fez carreira como jogador. Ele divide espaço agora com nomes como Pelé, Garrincha, Zico, Sócrates, Zagallo e Marta.

Os ex-jogadores Zinho, Branco, Bebeto e Ricardo Gomes, além de membros daquela comissão técnica, estiveram no Maracanã para celebrar Parreira.

Histórico vencedor

Parreira conquistou o Campeonato Brasileiro de 1984 pelo Fluminense e foi um dos principais responsáveis por irar o Tricolor da série C, em 1999.

Ele também comandou o Brasil em três oportunidades, vencendo a Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos, em decisão contra a Itália. Além disso, venceu a Copa América de 2004 e a Copa das Confederações de 2005. Também esteve na comissão campeã Mundial de 1970.