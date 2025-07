Palmeiras rejeita oferta, e Roma desiste da contratação de Richard Ríos; clube aguarda outras investidas

O Palmeiras recusou nesta sexta-feira uma proposta da Roma pelo meio-campista Richard Ríos e, por isso, o time italiano se retirou do negócio. O clube alviverde queria receber uma oferta de pelo menos 30 milhões de euros (cerca de R$ 193,4 milhões) para liberar o colombiano de 25 anos.

Richard Ríos foi destaque do Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes e chamou atenção de clubes estrangeiros, que demonstraram interesse no jogador. O Palmeiras não descarta a saída do atleta nesta janela, mas mostra-se exigente para liberar um de seus titulares, e, assim aguarda outras investidas.

A informação da desistência da Roma por Ríos foi dada, inicialmente pelo jornalista André Hernan e confirmada pela Gazeta Esportiva. De acordo com o jornalista, o Benfica entrou na briga pelo atleta e abriu conversas com o Verdão. Outros clubes como Inter de Milão, da Itália, Porto, de Portugal, e Zenit, da Rússia também sinalizaram interesse no atleta.

Na última quinta-feira, o portal Maisfutebol, de Portugal, publicou que o Benfica enviaria Rui Pedro Braz para viajar ao Brasil para negociar com o Palmeiras. O Benfica chegaria a uma proposta de 25 milhões (R$ 161,18 milhões), mais alguns bônus previstos em contrato.

O Alviverde tem direito a 70% do valor em uma negociação por Ríos. O restante é do Guarani (13,34%), Flamengo (6,66%), além do próprio jogador (10%). Ríos chegou ao Palmeiras em 2023 e atualmente está entre as principais peças do esquema do técnico Abel Ferreira. No clube paulista, ele disputou 137 jogos e marcou 11 gols.

Enquanto o Palmeiras avalia as propostas pelo jogador, Ríos segue à disposição de Abel Ferreira. Assim, ele deve estar entre os titulares neste domingo, quando enfrenta o Atlético-MG, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 17h30 (de Brasília), no Allianz Parque.