Palmeiras divide culpa por jejum, e Vitor Roque é salvo por 'chilique'

Vitor Roque não vive um bom momento no Palmeiras. O atacante completou 10 jogos sem marcar gols, e o técnico Abel Ferreira afirmou após o jogo contra o Mirassol que a sensação é de que o jovem de 20 anos joga com um peso de "50kg nas costas".

O treinador até levantou a hipótese de preservar o atleta de alguns jogos para ele se recuperar, mas o "chilique" de um companheiro salvou a vaga de Vitor Roque para a próxima partida.

O que Abel disse

Quando falamos individualmente de um jogador, do Roque, que foi para a Europa e voltou, ele vai ter que melhorar. Ele foi convocado para seleção brasileira já. Agora tem que assumir que ele está numa má fase e trabalhar. Eu fico com sensação de que ele joga com 50kg nas costas. Abel Ferreira

"O que temos que fazer é ajudar. Não jogar por um período se for preciso, ou dar confiança. Esse é o nosso dever. Por isso a gente foi buscá-lo no Barcelona, ou o Barcelona tem olheiros cegos? A gente vai ter que ajudar", acrescentou.

Palmeiras divide culpa por jejum de Vitor Roque

O Palmeiras entende que passa por uma reformulação no setor ofensivo após a saída do Estêvão e é natural que isso afete os jogadores da posição. Vitor Roque jogou ao lado de Facundo Torres e Felipe Anderson contra o Mirassol, dupla com quem pouco atuou desde que chegou, e a equipe contratou Sosa para o lado esquerdo do ataque. Demanda tempo até todos se entenderam e os resultados começarem a aparecer em campo.

O jogador não balançou as redes no Mundial de Clubes e teve sua titularidade colocada em xeque após Flaco López marcar contra o Al Ahly. O debate voltou a aparecer após o jogo contra o Mirassol, mas o próprio Flaco fez questão de resolver o problema.

Flaco deu um "chilique" contra o Mirassol, chutou uma bola pra fora após uma marcação do árbitro e levou o terceiro cartão amarelo. Com a suspensão do argentino, Vitor Roque aparece como a principal opção para a vaga de centroavante para o jogo contra o Atlético-MG, no domingo, às 17h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

Quem acompanha os trabalhos do Palmeiras no dia a dia garante que a pressão citada por Abel Ferreira não aparece nos treinos. O jogo contra o Mirassol deixou clara a ansiedade de Vitor Roque para definir algumas jogadas, e o Alviverde tenta melhorar isso e passar mais confiança.

Vitor Roque chegou ao Palmeiras com o peso de ser a maior contratação da história do futebol brasileiro e para assumir a camisa 9 com protagonismo. Vitor foi contratado por 25 milhões de euros, disputou 25 partidas e só marcou 3 gols.