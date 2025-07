Nova iluminação do Maracanã incomoda time do Fluminense; entenda mudança

Do UOL, no Rio de Janeiro

Pela televisão ou ao vivo, você já deve ter percebido. O Maracanã ganhou iluminação nova depois do Mundial de Clubes. Mas alguns jogadores do Fluminense reclamaram nos bastidores por ocasião da derrota para o Cruzeiro.

Ninguém aponta isso como justificativa pelo tropeço na despedida de Arias, mas houve o desconforto de alguns, segundo o UOL apurou. Isso foi comunicado à diretoria, que repassou para a gestão do estádio.

No lado do Cruzeiro, no entanto, os jogadores publicamente não fizeram críticas.

"Nem reparei. Se você não falasse, não teria essa noção", disse o zagueiro Fabrício Bruno, autor de um dos gols.

"Para mim, não teve diferença. Fico até surpreso, porque não sabia que tinha trocado a iluminação. Foi tranquilo", acrescentou o volante Lucas Silva.

Cara nova

Há diferenças na TV e, pelo que apontaram alguns tricolores, para quem está em campo.

Maracanã teve nova iluminação a partir do Flamengo x São Paulo Imagem: Gilvan de Souza/Flamengo

O ponto é que há um novo posicionamento dos refletores, que agora são de LED, em uma nova tecnologia implementada no Maracanã.

Antes, a luz sobre o gramado vinha de um ponto mais de cima, da cobertura. Agora, os LEDs estão posicionados em uma parte que deixa a luz mais inclinada/lateralizada.

Essa mudança deixou as sombras dos jogadores muito mais aparentes no gramado. Pela TV, é algo que logo salta aos olhos.

Mas não é que haja um problema para enxergar quem está em ação.

Há uma outra questão no visual da transmissão — também perceptível ao vivo: a torcida ficou menos iluminada.

E aqui, é porque há uma transformação gradual na iluminação. Ela foi dividida em três circuitos: o do gramado, o da plateia e a cênica (a parte das cores).

O UOL apurou que a gestão do estádio ainda vai mexer na luz direcionada aos torcedores.

Quem trabalha no estádio alega que a parte técnica que atua na transmissão da Globo gostou do que viu, ainda no jogo de estreia da iluminação, entre Flamengo e São Paulo.

Por que trocou?

A iluminação do Maracanã foi alterada por dois motivos: economia de energia e também para adequar ao estilo de shows e eventos.

"A nova tecnologia garante uma economia de 65% no consumo de energia e maior durabilidade em comparação aos refletores antigos, além de possibilitar a realização de shows de luzes sincronizadas", informou a administração do Maracanã.

Segundo a gestão do estádio, esse sistema é aprovado por Fifa, Conmebol e CBF. E está no planejamento para uso nas próximas Copas do Mundo.

"ArenaVision LED é uma solução inovadora de iluminação LED que atende aos mais recentes padrões de transmissão de TV. Projetado exclusivamente para aplicações poliesportivas, o ArenaVision LED oferece excelente qualidade de luz, gerenciamento térmico eficaz e longa vida útil", explicou Severiano Braga, CEO do Maracanã, em comunicado.