No comando do São Paulo, Crespo mira bater Corinthians pela primeira vez

Hernán Crespo busca neste sábado, às 21h (de Brasília), encerrar dois jejuns incômodos no comando do São Paulo. Além de ainda não ter vencido desde seu retorno ao clube, o técnico argentino também persegue a sua primeira vitória contra o Corinthians. O clássico será disputado no Morumbis, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Crespo já enfrentou o rival duas vezes durante sua primeira passagem pelo Tricolor, ambas em 2021, e as duas terminaram empatadas. A primeira foi no dia 2 de maio, pela primeira fase do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena. Na ocasião, o São Paulo empatou por 2 a 2 com gols de Miranda e Luciano, enquanto Luan e Gustavo Mosquito balançaram as redes para o Corinthians.

Já o segundo confronto ocorreu no dia 30 de junho, pela oitava rodada do Brasileirão, também na casa do adversário. O empate sem gols, no entanto, teve um detalhe: Crespo não esteve à beira do campo, já que cumpria suspensão por acúmulo de cartões amarelos. Seu auxiliar Juan Branda, membro da comissão técnica, foi quem comandou a equipe naquela ocasião.

Agora, de volta ao São Paulo, Crespo tenta encerrar uma série de sete jogos consecutivos sem vitória pelo Campeonato Brasileiro ? cinco deles no fim de sua primeira passagem e dois neste novo ciclo, contra Flamengo (2 a 0) e Red Bull Bragantino (2 a 2), ambos fora de casa.

Com apenas 13 pontos, o São Paulo ocupa a 16ª colocação no Brasileirão, um ponto acima da zona de rebaixamento. A expectativa é de casa cheia no Morumbis, o que marcará a reestreia de Crespo diante da torcida ? algo que não pôde acontecer em 2021 devido às restrições da pandemia de covid-19.