Neymar volta a completar uma partida pelo Santos depois de quase cinco meses

Neymar viveu uma noite especial na última quarta-feira. O meia-atacante foi decisivo na vitória de 1 a 0 do Santos sobre o Flamengo, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além do gol, o astro registrou uma marca importante.

O camisa 10 voltou a completar uma partida depois de quase cinco meses. A última vez que ele havia ficado em campo os 90 minutos foi no dia 23 de fevereiro, na vitória de 3 a 0 sobre a Inter de Limeira, pelo Campeonato Paulista. Na ocasião, o ídolo marcou um gol olímpico e deu duas assistências.

Desde então, Neymar entrou em campo apenas mais sete vezes. Em três, saiu antes do apito final. Já em outros três, foi acionado no decorrer do segundo tempo.

Neste meio tempo, o meia-atacante passou por momentos difíceis. Foram duas lesões musculares seguidas na coxa esquerda. Além disso, ficou marcado pelo cartão vermelho na derrota de 1 a 0 para o Botafogo, na Vila Belmiro.

Durante a pausa para a Copa do Mundo de Clubes, Neymar renovou o seu contrato e fez um trabalho físico especial para voltar o melhor possível. O astro ainda não se vê 100%, mas entende que está se sentindo cada vez mais em forma.

A boa atuação diante do Flamengo, com direito ao gol decisivo, deixou a torcida alvinegra eufórica. Nos bastidores, no entanto, a comissão técnica está em alerta, pensando na recuperação física do jogador de 33 anos para a sequência da temporada.

O Santos volta a entrar em campo neste sábado, contra o Mirassol, às 18h30 (de Brasília0, no Estádio Campos Maia, em Mirassol (SP), pela 15ª rodada da Série A.

Neymar soma 13 aparições com a camisa alvinegra desde que voltou. São quatro bolas na rede e três assistências.