Neymar, ataque em baixa e carência: como Robinho Jr. cresceu rapidamente no Santos

O Santos se prepara para lançar mais uma joia para o futebol brasileiro. O nome da vez é Robinho Jr. O atacante de 17 anos estreou oficialmente no profissional na última quarta-feira, na vitória de 1 a 0 sobre o Flamengo, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, e acendeu uma chama na Vila Belmiro.

O Menino da Vila, que é filho do ex-jogador Robinho, começou o ano no elenco sub-20 do Peixe. O garoto atuou em duas partidas na Copa São Paulo de Futebol Júnior e marcou um gol.

Robinho Jr. passou a ganhar mais espaço no sub-20 apenas a partir de abril, sendo uma opção para os jogos do Campeonato Brasileiro e Paulista da categoria.

Recentemente, o técnico Cleber Xavier decidiu integrar o atacante nos treinos com o profissional. E não demorou muito para ele conquistar a confiança da comissão. O jovem aproveitou bem a pausa para a Copa do Mundo de Clubes e ganhou uma chance no amistoso contra a Desportiva Ferroviária, em Cariacica, no Espírito Santo.

Foram poucos minutos em campo, mas tempo suficiente para cavar uma vaga no banco de reservas diante do Flamengo. Para o clássico com os cariocas, o Santos tinha poucas opções para as pontas, já que Rollheiser estava suspenso. Assim, quando o titular Barreal cansou, Cleber não pensou duas vezes em lançar o garoto.

"É bom ver os meninos. O Robinho mostrou nos treinos o que ele mostrou no amistoso. Tem qualidade. Vamos dar oportunidades. Precisava na direita, queria um cara com uma jogada de um para um. O jogo pedia. Era ou matar ou morrer. Sair com 0 a 0 não seria bom. Corremos o risco, fomos atrás", declarou o treinador.

Um fator que também ajudou a antecipar essa ascensão de Robinho Jr. é a baixa produtividade do ataque. O Peixe vem sofrendo para marcar gols. Sob comando de Cleber Xavier, são apenas seis bolas na rede em nove partidas.

Apoio do ídolo

Atrelado a tudo isso, Robinho Jr. está contando com uma ajuda especial nos bastidores. Neymar decidiu acolher e ajudar o garoto, assim como Robinho fez com ele em 2010. O craque vê como uma oportunidade de retribuir o carinho que recebeu e entende as dificuldades que o garoto passa.

O ex-jogador do Santos está preso desde março de 2024, na Penitenciária 2 de Tremembé (SP). Ele pena de nove anos por estupro coletivo, crime cometido em 2013, na Itália, quando jogava pelo Milan.

Neymar entende que Robinho Jr. tem muito potencial e está com a cabeça boa, focada no futebol.

"Juninho tem muito potencial, muita semelhança com o pai, independente do que o pai está passando. Ele tem uma cabeça boa e forte, não é fácil estar no lugar dele. É um menino de muito bom coração. Torço demais para ele. O tempo esta passando (risos). Só depende dele. Futebol e potencial ele tem", disse o camisa 10.

Em meio a este cenário, portanto, o atacante está ganhando cada vez mais espaço no Santos. Agora, ele espera voltar a jogar no sábado, quando o Alvinegro Praiano encara o Mirassol, fora de casa, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A bola rola no gramado do Estádio Campos Maia, em Mirassol (SP), a partir das 18h30 (de Brasília).