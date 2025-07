Mundial de Esportes Aquáticos: veja a participação do Brasil nesta sexta

O Brasil esteve em ação mais uma vez no Mundial de Esportes Aquáticos nesta sexta-feira. Confira abaixo os resultados da participação brasileira na competição que acontece em Singapura.

Mundial de Esportes Aquáticos: resultados do Brasil

Maratona Aquática

Maior nome da modalidade, Ana Marcela Cunha ficou na oitava colocação na prova dos 5km em águas abertas. Ela sofreu um corte no cotovelo no começo da disputa, mas conseguiu completar o percurso.

"Brincadeiras à parte, foi uma prova onde dei o meu sangue. Logo no começo da prova, nos primeiros 400 metros, meu braço entrou em um clipe. Achei que só tinha batido e puxei o braço, então terminou rasgando. No calor da prova, eu segui e dei meu máximo. Saio com o oitavo lugar e não satisfeita. Mas estamos aí, estou bem", disse Ana Marcela.

Outra brasileira na prova, Viviane Jungblut completou em 21º lugar. No masculino, Matheus Melecchi cruzou na 12ª colocação, melhor colocação de um brasileiro nesta distância desde 2017.

Nado Sincronizado

O dueto formado por Gabriela Regly e Anna Giulia Veloso realizou a apresentação na rotina técnica no primeiro dia da modalidade. As brasileiras somaram 235.3092 pontos e ficaram na 24ª colocação.

Polo Aquático

O Seleção Brasileira masculina caiu nas oitavas de final da modalidade com a derrota por 17 a 5 para a Grécia, atual vice-campeã olímpica. Agora, o Brasil vai disputar o torneio de consolação, que define de 9º a 12º lugar.