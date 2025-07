Mubadala Brazil SailGP recebe visita de Torben Grael em Portsmouth

O Mubadala Brazil SailGP Team já se encontra em águas britânicas. Nesta sexta-feira, a equipe brasileira já está reunida e em preparação para o Emirates Great Britain Sail Grand Prix, que ocorre neste fim de semana, na cidade portuária de Portsmouth, na Inglaterra. E o time ainda ganhou um incentivo especial para o próximo desafio ao receber a visita de Torben Grael, cinco vezes medalhista olímpico. Além de um dos maiores nomes da história da Vela, Torben Grael é pai de Martine Grael, bicampeã olímpica e capitã da equipe, e Marco Grael, grinder do time brasileiro.

"São 20 anos do início do projeto Brasil 1 e 19 desde que passamos exatamente por aqui, em Portsmouth, com ele, em julho de 2006. Foi justamente saindo daqui, em direção a Haia, que vencemos uma etapa da Volvo Ocean Race a bordo daquele barco. Então, este é, sem dúvida, um lugar repleto de memórias. É muito bacana ver todos os desdobramentos na vida e na carreira das pessoas que fizeram parte daquele grupo. Além de mim, Alan, Horácio, que nos reencontramos aqui, muitos outros colegas que fizeram parte daquela empreitada, como Joca Signorini e Stuart Wilson, ajudaram a escrever a história da vela no Brasil. Agora, de volta a esta cidade, é uma alegria muito grande acompanhar de perto esse momento tão especial do esporte. Ver a Martine e o Marco competindo juntos, defendendo o Brasil em uma equipe de elite como essa, que tem ainda nomes como Mateus Isaac e Breno Kneipp, e tendo como adversários outros grandes atletas do mundo todo, é motivo de orgulho como pai e como esportista", diz Torben Grael.

Reunindo 12 equipes de diferentes nações a bordo de idênticos catamarãs F50 que podem alcançar até 100km/h, o Rolex Sail Grand Prix Championship 2025 vem despertando o interesse de fãs de esporte, velocidade e entretenimento. Vivendo a sua temporada de estreia nesta que é a competição de vela mais veloz do mundo, o Mubadala Brazil SailGP Team alcançou seu melhor desempenho na última etapa, em Nova York, ao vencer a sua primeira regata e terminar a apenas uma posição do pódio, e chega empolgado para confirmar sua evolução na etapa de Portsmouth, a sétima da temporada.

Transmissão da etapa

O Emirates Great Britain Sail Grand Prix será transmitido para o público brasileiro. No sábado, 19 de julho, a BandSports exibe ao vivo o primeiro dia de regatas, a partir das 11h45. No domingo, o SporTV3 apresenta uma reprise das corridas do dia anterior às 10h30, seguida da transmissão ao vivo do segundo dia de competições, a partir do meio-dia. Para quem não conseguir acompanhar ao vivo, a BandSports exibirá um VT das regatas de domingo às 19h15.