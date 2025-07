Membros de organizada vão ao CT do São Paulo e conversam com Crespo e elenco antes de Majestoso

O clima no São Paulo é de pressão para o clássico deste fim de semana contra o Corinthians. Nesta sexta-feira, membros da Torcida Independente, organizada tricolor, se dirigiram ao SuperCT e conversaram com o técnico Hernán Crespo e com os principais líderes do elenco.

O encontro aconteceu dentro das dependências do centro de treinamentos do São Paulo, em meio ao último treino da equipe antes do clássico contra o Corinthians. A bola rola neste sábado, a partir das 21h (de Brasília), no Morumbis, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

As imagens dos torcedores organizados entrando no CT foram registradas pela ESPN.

A iniciativa de ir ao CT para conversar com treinador e jogadores já havia sido prometida por Henrique Gomes, o Baby, um dos líderes da Independente, por meio de publicação nas redes sociais.

Em postagem feita na madrugada da última quinta-feira, Baby havia dito que desejava dialogar também com Muricy Ramalho, coordenador de futebol do clube. A intenção do bate-papo seria "garantir luta e entrega todos os jogos", para todos "caminharem juntos".

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por TORCIDA INDEPENDENTE (@baby_tti_oficial)

A torcida do São Paulo está incomodada e preocupada com a situação da equipe no Campeonato Brasileiro. Sem vencer há cinco rodadas, o Tricolor está próximo da zona de rebaixamento e ocupa a 16ª posição, com 13 pontos - tem apenas um a mais que o Vitória, que abre o Z4.

O São Paulo, vale lembrar, é um dos dois únicos clubes, ao lado do Flamengo, que nunca foram rebaixados para a Segunda Divisão. A torcida, é claro, quer que esse 'título' seja mantido.

A vitória no Majestoso deste sábado, portanto, é fundamental para o São Paulo. Um triunfo pode aliviar a pressão sobre os ombros de Crespo e, quem sabe, ser uma virada de chave para o Tricolor.

A torcida são-paulina estará em peso no Morumbis para apoiar a equipe no Majestoso. Mais de 40 mil ingressos foram vendidos para o clássico contra o Cornithians.