Meia do São Paulo, Camilinha destaca importância de amistoso contra time dos EUA: "Ótimo teste"

O São Paulo iniciará, neste sábado, a disputa da The Women's Cup, torneio amistoso com outras três equipes. O Tricolor participa da competição em meio à pausa no calendário do futebol feminino para a Copa América, com o objetivo de manter o ritmo de jogo para a sequência da temporada.

Na semifinal da The Women's Cup, o Tricolor terá pela frente o Racing Louisville, dos Estados Unidos. O desafio será de alto nível, mas de extrema importância para o São Paulo, de acordo com a meia Camilinha. No segundo semestre deste ano, a equipe disputa as fases finais do Brasileiro, além do Paulista, da Libertadores e da Copa do Brasil.

"Mesmo não sendo um jogo oficial, esse amistoso é muito importante para nós. Vamos enfrentar uma equipe dos Estados Unidos, com uma metodologia de trabalho diferente e um nível físico muito alto, o que vai nos ajudar bastante nesse momento da temporada", explicou a jogadora.

"Estamos entrando nas quartas de final do Paulista, início de Copa do Brasil, Libertadores... é um calendário cheio. Então, quanto mais estivermos preparadas contra adversárias qualificadas, melhor. Esse jogo vai nos dar ritmo e uma ideia clara de como será o segundo semestre. Estamos levando com muita seriedade, porque sabemos o quanto ele pode influenciar no que vem pela frente", completou.

O São Paulo feminino não entra em campo desde o último dia 22 de junho, quando bateu o Corinthians de virada, em casa, por 2 a 1, pela primeira fase do Campeonato Paulista. Camilinha, portanto, vê a oportunidade de um "ótimo teste" contra o Racing Louisville.

"Temos um elenco com jogadoras experientes e mais jovens, e jogos como esse são importantes para todas. Enfrentar um time fisicamente forte, como é o padrão nos Estados Unidos, vai ser um ótimo teste. Estamos há um tempo sem jogos devido à data Fifa, então será uma boa medida para avaliarmos nosso desempenho físico, técnico e mental antes da retomada. O São Paulo sempre entra em campo para vencer, independente da competição. Vamos levar esse jogo com seriedade, porque ele já aponta o que queremos para a sequência da temporada", finalizou a atleta.

Na atual temporada, Camilinha soma 20 partidas (19 como titular), com três gols e três assistências.

Com Camilinha à disposição, o São Paulo enfrenta o Racing Louisville na noite deste sábado, às 17h (de Brasília), na Arena Barueri, pela 'semifinal' do torneio amistoso The Women's Cup. Em caso de empate, a decisão será diretamente nos pênaltis.