Mayke cobra vitória do Palmeiras em jogo duro com o Atlético-MG: 'É importante ganhar em casa'

Quatro jogos no Allianz Parque, nenhum triunfo e somente dois pontos somados. Vindo de igualdade com o Mirassol, por 1 a 1, no meio de semana, o Palmeiras sabe que não pode mais desperdiçar pontos em seu estádio se quiser brigar pelo título do Brasileirão. Com a iminente ausência de Giay, machucado, Mayke deve ser mantido e, mesmo reconhecendo que o time terá dificuldades no domingo, às 17h30, alerta que só o triunfo serve diante do Atlético-MG.

"No Brasileirão, é preciso buscar a regularidade, somar pontos, e é muito importante ganhar em casa. Com a ajuda dos nossos torcedores sempre foi muito difícil para os adversários nos enfrentarem, então vamos fazer de tudo para que isso volte o mais rápido possível", disse Mayke, cobrando a volta por cima contra os mineiros.

"Não conseguimos o resultado que queríamos dentro de casa (tropeço contra o Mirassol). Sabemos que é muito importante somar pontos sempre no Brasileirão, e dentro de casa é sempre importante vencer. Conseguimos impor nosso ritmo, mas em alguns momentos do jogo eles estiveram melhores, então é tirar lições e trabalhar", advertiu.

Mayke não escondeu que o Palmeiras ainda deve um melhor futebol na competição, mesmo com 23 pontos e dois jogos a menos que o líder Cruzeiro, com 30. "O Campeonato Brasileiro é muito difícil, podemos entregar mais e estamos trabalhando para isso. Estamos trabalhando para a cada jogo estar melhores e mirando sempre na ponta da tabela", afirmou.

Nesta sexta-feira, Giay, titular no Mundial de Clubes nos Estados Unidos, continuou seu cronograma de recuperação após entorse no joelho direito. O argentino fez a primeira parte do treino com o grupo e, em seguida, trabalhou à parte com membros do Núcleo de Saúde.

Abel Ferreira comandou atividades técnicas. Iniciou com um trabalho de raciocínio, passes e marcação com toques limitados na bola e depois organizou um treino de confrontos de cinco contra cinco em campo reduzido, já prevendo uma dura marcação do Atlético-MG.

"Vai ser um jogo muito difícil contra o Atlético-MG, é um clássico do futebol brasileiro. Um time que tem jogadores de muita qualidade, mas vamos com tudo. Precisamos de um grande jogo para que a confiança volte", salientou Mayke.