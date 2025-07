Mauro Cezar: Flamengo respeitou demais Neymar, que foi inteligente

O Flamengo de Filipe Luís respeitou demais Neymar na derrota para o Santos no Brasileirão, criticou o colunista Mauro Cezar Pereira no Posse de Bola.

Eu concordo com a atitude do Filipe em relação ao Pedro, mas é muito esquisito que o técnico seja tão rigoroso com o seu jogador e tão brother com o adversário.

Como deveria ser a preleção de qualquer técnico antes de um jogo contra o Santos do Neymar? Primeira coisa, o Neymar vai se jogar, vai tentar apitar o jogo, vai tentar cavar falta. Então, marca em cima, não dê trégua e o seguinte: toda vez que fizer falta no Neymar, que ele reclamar, sai de perto, nem olha na cara dele, ignora. Não quero ninguém conversando com o Neymar, trocando abraços com o Neymar.

Depois do jogo, troca de camisa, toma um cafezinho, marca um chopp, faz churrasco, faz o que quiser. Mas nos 90 minutos, o couro vai comer. Eu não quero nenhum tipo de intimidade. O Flamengo fez tudo ao contrário.

Mauro Cezar

A derrota com gol de Neymar fez o Rubro-Negro perder a liderança do campeonato, embora tenha um jogo a menos que o agora líder Cruzeiro.

Para o colunista, o Flamengo não competiu na Vila Belmiro e tratou de maneira muito amistosa Neymar, que foi inteligente ao aproveitar a situação.

Eu acho isso um absurdo. Não foi por isso que perdeu o jogo, mas eu acho que alguém tem que chegar para ele e falar: Filipe, você não é mais jogador, cara. Aí na coletiva, ele é perguntado — 'eu gosto muito dele, somos amigos'. Desculpa, a amizade do Filipe com o Neymar não interessa ao torcedor do Flamengo.

Interessa jogar, ser competitivo e tentar ganhar o jogo — o Flamengo não competiu. E o Neymar foi tão inteligente que até quando o Danilo foi xingado por torcedores do Santos, ele foi defender. Pra quê? Pro Neymar foi interessante ficar nesse clima de brodagem. E o gol foi uma brodagem. Eu achei deplorável.

Isso foi pior que o modo banana, gente. O que aconteceu foi gravíssimo. Acho que nenhum time de futebol pode se comportar assim.

Mauro Cezar

