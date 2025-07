Maurício completa um ano de Palmeiras, cita "orgulho" e diz: "Ainda está só no início"

Há um ano, Maurício fazia sua estreia com a camisa do Palmeiras. Na última quinta-feira (17), o meio-campista celebrou a data relembrando a trajetória até aqui e reforçando o orgulho que sente em defender o Verdão. Contratado em julho de 2024 junto ao Internacional por 10,5 milhões de euros (cerca de R$ 62,1 milhões na época), o camisa 18 se consolidou e, atualmente, é uma peça importante para Abel Ferreira.

"Passou muito rápido, né?! Parece que foi ontem que eu estava chegando ao clube, fazendo meu primeiro jogo. Tenho muito orgulho de vestir essa camisa e sou muito feliz por estar defendendo uma instituição tão grande como o Palmeiras. Desde que cheguei aqui, sempre tive o sonho de conquistar títulos com essa camisa, e sigo muito focado nisso", afirmou o jogador.

Desde a estreia, contra o Botafogo, no Nilton Santos, pela 17ª rodada do Brasileirão de 2024, Maurício disputou 48 jogos pelo clube, marcou 12 gols e deu quatro assistências. No primeiro ano, foram 22 partidas e quatro gols, incluindo um tento marcante diante do Botafogo, pelas oitavas de final da Libertadores. Apesar da eliminação naquele confronto, o lance simbolizou sua rápida adaptação ao time de Abel Ferreira.

Em 2025, o meia começou a temporada em grande forma, sendo um dos destaques na campanha que levou o Verdão ao vice-campeonato paulista contra o Corinthians. Mesmo com a lesão no ombro direito sofrida em clássico contra o São Paulo, terminou o estadual com cinco gols e uma assistência em apenas oito partidas. Foi o segundo palmeirense com mais participações diretas em gols na competição.

Após o período de recuperação, voltou aos gramados mantendo o bom momento. Já são três gols e três assistências desde o retorno, incluindo atuações importamtes na Copa do Mundo de Clubes. O camisa 18 participou diretamente dos dois gols contra o Al-Ahly (assistência) e o Inter Miami (gol nos minutos finais), ajudando o Verdão a fazer uma campanha encerrada nas quartas de final.

"Vestir essa camisa é uma motivação por si só. Vou seguir dando o meu máximo para que possamos continuar construindo essa história juntos, que ainda está só no início", completou Maurício, que tem contrato com o Palmeiras até o fim de 2029.