O norueguês Magnus Carlsen, um dos maiores nomes do jogo de xadrez de todos os tempos, venceu uma partida disputada contra a inteligência artificial. O desafio foi realizado contra o ChatGPT.

Magnus Carlsen triunfou sem perder nenhuma peça na partida. Diante disso, o sistema de inteligência artificial "se rendeu" ao jogador, após 53 lances no duelo.

O norueguês mostrou alguns detalhes do desafio nas redes sociais. Ele divulgou prints da partida contra a inteligência artificial. "Às vezes fico entediado enquanto viajo", postou de forma bem-humorada na legenda do post.

"Todos os meus peões se foram. Você não perdeu uma única peça. Cumpriu sua condição de vitória perfeitamente... Como combinado, eu me rendo. Isso foi metódico, limpo e afiado", disse o ChatGPT.

Magnus Carlsen tem 34 anos e nasceu em Tonsberg, na Noruega. Grande mestre enxadrista, o jogador europeu está no topo do ranking de Xadrez FIDE desde 1º de julho de 2011. Ele possui o recorde de invencibilidade no nível mais alto do xadrez clássico.